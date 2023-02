Plus de 41.000 personnes, selon un bilan toujours provisoire, ont perdu la vie dans le puissant séisme de magnitude 7.8, suivi quelques heures plus tard d’une forte réplique, qui a ravagé la Turquie et la Syrie lundi 6 février. L’aide internationale est mobilisée sur place pour porter secours aux populations sinistrées.

Vittorio Ferla