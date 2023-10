Territorio, Matteoni(MMG): “Rispetto ambiente sia priorità fondamentale governo”

“Rispettare l’ambiente è garanzia di vita. Come al solito è autorevole e illuminante il principio espresso dal nostro presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, recentemente in visita alla diga dal Vajont, in occasione del 60esimo della frana che cancellò interi paesi e provocò quasi 2mila vittime. Troppo spesso, infatti, le cronache mediatiche hanno dimostrato che l’essere umano diviene illogicamente nemico della natura, quando invece dovrebbe esserne il maggior fautore e protettore. Compito delle istituzioni locali e nazionali, dunque, è quello di impegnarsi con attenzione e professionalità per la sicurezza e la prevenzione dei disastri e contro il dissesto idrogeologico del nostro paese affinché tragedie, come quelle del Vajont, non accadano più. È necessario rispettare il territorio, creare opere e infrastrutture nel rispetto delle leggi e dell’ambiente, che – non dimentichiamolo mai – rappresenta il presente e il futuro della nostra esistenza e della nostra società”. Così, in una nota, Marco Matteoni, ex presidente della Confartigianato Edilizia di Roma e del Lazio, imprenditore e fondatore della MMGroup, tra i principali player nella riqualificazione immobiliare ed energetica.

