Terrore a Forum: Barbara Palombelli aggredita in diretta tv. Pubblico sotto choc, ecco perché

Il tutto è avvenuto mentre il giudice non era presente in studio e quindi nel momento in cui si era ritirato per deliberare prima di emettere la sentenza. Il ragazzo protagonista dell’aggressione ai danni della Palombelli ha avuto una vita sofferta e presenta ancora ferite aperte. Ha infatti iniziato a dare in escandescenze quando ha appreso che sarebbe arrivata in studio una ragazza che egli voleva assolutamente evitare di incrociare.

In quel momento il ragazzo, contrariato rispetto a ciò che stava per avvenire, si avvicina minaccioso a Barbara Palombelli per intimarle di evitare che accadesse ciò che a lui non avrebbe fatto bene. Dopodiché ha iniziato ad insultare la conduttrice, che in un primo momento ha cercato di placarlo. Tranquillizzarlo era l’unica cosa ragionevole da fare e la Palombelli lo sapeva bene. Ma a niente sembrano essere serviti i suoi tentativi. Il ragazzo le ha addirittura puntato il dito contro.

A questo punto Barbara Palombelli si è scusata con il pubblico, ritenendo che il comportamento del giovane fossi inaccettabile nei confronti suoi, di tutti i presenti in studio e del pubblico da casa. Fortunatamente la situazione non è ulteriormente degenerata ed il ragazzo è tornato a sedersi. La conduttrice e giornalista ha sicuramente mostrato grande sangue freddo e ha potuto ha potuto proseguire con la diretta di Forum senza ulteriori impedimenti.