terrore-in-casa-ferragnez,-fedez-ha-la-febbre-alta-e-scompare.-la-paura-della-moglie-che-chiede-aiuto-ai-fan,-cosa-sta-succedendo

di Fedez Momenti di terrore in casa Ferragnez, dove Fedez è alle prese con la febbre. A rivelarlo è la moglie con una storia su Instagram. Chiara Ferragni ha voluto tranquillizzare i follower del cantante, soprattutto perché negli ultimi giorni lui è totalmente scomparso dai social. Ma partiamo dal principio e vediamo cosa è accaduto all’amatissimo e seguitissimo rapper. La sua partecipazione a Sanremo è stata messa in discussione a causa di un video pubblicato per sbaglio sulla sua pagina Instagram nel quale si poteva ascoltare un brevissimo tratto della canzone che porterà in scena.

Il regolamento del Festival di Sanremo è conosciuto da tutti: le canzoni devono assolutamente essere inedite e mai ascoltate. La pubblicazione del video nelle stories del cantante è decisamente contro il regolamento e per molti Fedez insieme a Francesca Michelin avrebbe dovuto essere squalificato. Fortunatamente per il duetto, la produzione ha preso un’altra decisione e lo ha fatto sapere con un comunicato stampa: “Pur esprimendo serio biasimo per l’accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito. La durata dell’interpretazione nel video – postato e successivamente cancellato dall’artista – risulta infatti essere estremamente ridotta”.

Fedez e Francesca Michelin sono salvi, ma la tensione del cantante deve essere salita alle stelle, e con lei la sua temperatura. Per ben tre giorni il marito di Chiara Ferragni è totalmente scomparso dai social, se non per una breve storia in cui invitava i suoi follower a seguire la nuova puntata di Muschio selvaggio. Il suo comportamento è stato anomalo e ha fatto preoccupare le moltissime persone che lo seguono, abituate a vedere le sue giornate passo dopo passo. Non solo, il rapper è famoso per cercare sempre di chiarire tramite Instagram gli errori che commette, rendendo ancor più strano il suo silenzio dopo il caso Sanremo.

A chiarire la situazione di Fedez è intervenuta la moglie, Chiara Ferragni. La famosissima influencer sulla sua pagina Instagram ha pubblicato una foto del marito con tanto di orecchie da Minnie e coroncina, per cercare di sminuire la situazione. Ad accompagnare lo scatto, le parole “E’ vivo ma gli è venuta la febbre (no Covid grazie a Dio). Possiamo solo immaginare la paura che ha dovuto affrontare la famiglia Ferragnez leggendo il termometro. Sono tempi duri e grazie alla pandemia in corso anche dei decimi di febbre possono generare attacchi di ansia e tanta paura, e i Vip non sono esenti da questo clima.

Chiara Ferragni e Fedez sono sempre stati in prima linea nella lotta contro il Covid-19, cercando di trasmettere ai loro follower il rispetto delle regole e la speranza. Anche grazie a questo, nonostante siano stati moltissimi i personaggi famosi che hanno contratto la malattia, loro sono riusciti a tenerla lontana. E’ per questo che la febbre di Fedez deve aver causato un gran trambusto. Ma subito si sono attivati e, fortunatamente, il tampone molecolare deve essere risultato negativo. Auguriamo quindi al rapper una pronta guarigione e soprattutto un gran successo al Festival di Sanremo.

