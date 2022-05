terza-categoria,-la-bs-soccer-fasano-di-scena-in-casa-per-festeggiare-la-promozione

FASANO – Sarà l’Arena degli Ulivi a decretare il rompete le righe per l’ultimo match di un campionato che ha registrato già il massimo verdetto: la promozione della Bs soccer team Fasano con una giornata d’anticipo. L’affermazione esterna contro Virtus Mesagne (2-3) del turno precedente ha permesso ai fasanesi di strappare il pass per la partecipazione al prossimo campionato di Seconda Categoria, pertanto l’impegno di questo pomeriggio contro il Villa Castelli diventerà soltanto una pura formalità che andrà comunque onorata. Al termine della gara sarà il momento dei festeggiamenti.

“Confido in una massiccia partecipazione di pubblico nel corso della stagione il nostro seguito è aumentato sempre più e non nascondo che avvicinare così tanti fasanesi al nostro progetto è una grande soddisfazione. Vincere aiuta a vincere e festeggiare come si deve ogni vittoria è importante per far scattare nella mente di ogni atleta il desiderio di vivere nuovamente certe emozioni. Pertanto l’Arena degli Ulivi è pronta ad accogliere ancora più gente grazie all’installazione di una tribunetta fatta montare proprio per l’occasione. Festeggiamo e ce lo meritiamo perché i sacrifici fatti sono stati tanti“.