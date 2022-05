terza-categoria,-la-grande-festa-della-bs-soccer-team-approdata-in-seconda

Nel giorno dei festeggiamenti per il rompete le righe della stagione arriva un’altra vittoria LE FOTO

FASANO – Grandi festeggiamenti per la Bs soccer team Fasano che saluta la stagione con una vittoria, l’ennesima dell’anno, questa volta contro il Villa Castelli (8-1). Una formalità la sfida interna nel giorno del commiato dal campionato, perché arriva con la promozione già conquistata matematicamente nel turno precedente.

Tuttavia Valentini e compagni non hanno fatto sconti agli avversari e si sono imposti per 8-1 confermando la loro superiorità e dimostrando di aver qualità ben superiori rispetto alla categoria. Pronti, via, al 9’ pt Schena si esalta servendo in sforbiciata un assist al bacio per Fanigliulo che appoggia in rete e sblocca il risultato. La partita sembra in discesa per i fasanesi fino al 30’ pt quando si verifica l’episodio che può pregiudicare la gara: parapiglia generale e tensione alta in campo, l’arbitro estrae il cartellino rosso ed espelle Schena e Amaddio costringendo le due squadre a giocare il resto della gara in inferiorità numerica. Due minuti più tardi, al 32’ pt, gli ospiti pareggiano grazie alla rete di Energico che ridà speranze ai suoi e al numeroso pubblico accorso dalla provincia brindisina. I locali però non si scompongono e chiudono il primo tempo in vantaggio di 3-1 grazie alle reti di Rubino (36’ pt) e Mancini (48’ pt).

Nella ripresa la musica non cambia e gli attacchi ospiti vengono vanificati dal muro eretto in difesa dalla coppia di centrali composta da Valentini e Angelini e dal portiere Gallo, super in almeno un paio di occasioni. La stanchezza si fa sentire e la qualità sale in cattedra così la BS dilaga: Olive, la doppietta di Zizzi, Ligorio e Turrone (direttamente su calcio di punizione) confezionano il risultato finale di 8-1 e danno via all’emozionante festa promozione.

Gianclaudio Semeraro con Emilio Lacirignola

“Oggi siamo qui e abbiamo dimostrato che se ci crediamo veramente, i sogni possono essere realizzati. Celebriamo questo percorso straordinario e la vittoria di un campionato con questi ragazzi che per me non rappresentano soltanto dei calciatori ma dei figli veri e propri. Questa vittoria la vogliamo dedicare a Fabiano (Colucci ndr), Dipa (Giuseppe Dipasquale ndr) e nonno Franchino (Francesco Semeraro, padre di Gianclaudio ndr) perché non sono qui presenti fisicamente ma fanno parte di questo percorso sin dal primo momento. Avrei tanto voluto averli qui a gioire e festeggiare con noi e il pensiero che non ci siano più non mi dà pace. A volte la vita ci presenta davanti momenti difficili e ostacoli che sembrano insormontabili. Tenere tutto dentro e non parlarne con nessuno può essere fatale. Ricordate sempre che ci sarà qualcuno pronto a tendervi la mano e a porgervi il suo aiuto, la strada del male quasi sempre si traveste per non farsi riconoscere ma voi dovete essere più forti e battere per sempre questo avversario bastardo. Fatelo per voi, per le vostre famiglie e per i vostri amici”. Gianclaudio Semeraro, presidente-tecnico Bs soccer team Fasano

Tutti i componenti del gruppo squadra e dello staff tecnico hanno sfilato sul manto erboso dell’Arena degli Ulivi e hanno goduto del grande abbraccio, scandito da fragorosi applausi, della “curva” dell’Arena degli Ulivi.

Il tabellino della gara

Bs soccer Fasano-Villa Castelli: 8-1 (3-1)

Reti: 9’ p.t. Fanigliulo (F), 32’ p.t. Energico (V), 36’ p.t. Rubino (F), 48’ p.t. Mancini (F), 7’ s.t. Olive (F), 14’ s.t., 28’ s.t. Zizzi (F), 36’ s.t. Ligorio (F), 45’ s.t. Turrone (F).

Bs soccer Fasano: Gallo, Turrone, Olive (15’st Margaritondo), Angelini (5’st Greco), Valentini, Schena, Sibilio (15’st Campanella), Di Tano (5’st Ligorio), Mancini (1’st Zizzi), Fanigliulo, Rubino. All. Semeraro. A disposizione Santoro, Pignatelli, Dibari, Cofano.

Villa Castelli: Cantoro G., Felle (25’st Venza), Semeraro (1’st D’Urso A.), Amaddio S., Tari, Nannavecchia, Bernardi (8’st D’Urso G.), Energico (14’st Ciraci D.; 34’st Ligorio G.), Cantoro P., Ciraci G., Cavallo. All. Ligorio. A disposizione D’Urso G. (P), Amaddio G., Leone, Santoro, Nigro

Arbitro: Morleo di Taranto.

Note: Espulsi al 30’ p.t. Schena (F) e Amaddio S. (V). Ammoniti: Cofano e Valentini (F); Semerato, Tari, Bernardi, Amaddio G. (V).

(Fotoservizio Mario Rosato)

