terza-categoria,-sconfitta-esterna-per-la-bs-fasano-che-rallenta-la-marcia-in-vetta

Nella quart’ultima giornata arriva una battuta d’arresto agrodolce per i biancazzurri

FASANO – La Bs soccer team Fasano si ferma nella trasferta di San Pancrazio (2-0), uscendo sconfitta dal Comunale “Carmelo Mazzotta”. A festeggiare è la Virtus San Pancrazio che conferma l’imbattibilità stagionale tra le mura amiche. Carrozzo e Del Prete firmano la vittoria dei ragazzi di mister De Pasquale che adesso occupano la terza posizione in classifica.

Domenica difficile per il team fasanese che per la prima volta in stagione rimane a secco di reti e torna a casa a mani vuote al termine di una partita avida di emozioni. I due gol, arrivati entrambi su calcio d’angolo, sono stati figli di due disattenzioni difensive e in nessun’altra occasione la squadra locale ha impensierito Gallo. Tanto possesso palla per la squadra di Semeraro, ma poca incisività in fase offensiva. Nervosismo nel finale che ha visto l’espulsione di Turrone. Sconfitta che ha un sapore agrodolce grazie alla concomitante sconfitta, arrivata nei minuti di recupero, del Valesio Sport Torchiarolo e che, quindi, non cambia gli scenari nella parte alta della classifica di Terza Categoria Brindisi.

La Bs Soccer Team Fasano adesso avrà 15 giorni di stop dalle gare ufficiali (17 aprile domenica di Pasqua, 24 aprile turno di riposo) e tornerà nuovamente in campo il 1° maggio per la sfida esterna contro la Virtus calcio Mesagne.

Il tabellino della gara

Virtus San Pancrazio-Bs Soccer Team Fasano: 2-0

Virtus San Pancrazio: Petranca, Del Prete 21’st Micelli), Montefrancesco, Nunzella, Recchia, Ingrosso (26’st Schito), Tafuro, Nicolì, Franza (16’st Briganti), Carrozzo (49’st Miglietta), Buccolieri. All. De Pasquale. A disposizione Potolinca, Sanasi, Radogna, Muja, Grande.

Bs Soccer Team Fasano: Gallo, Turrone, Olive (40’st Ligorio), Angelini, Valentini, Schena, Sibilio, Greco (12’st Liuzzi; 40’st Cappitelli), Di Tano (32’st Giannoccaro), Fanigliulo, Rubino (32’st Mancini). All. Semeraro. A disposizione Lacirignola, Margaritondo, Natola, Zizzi.

Note: Espulso al 25′ s.t. Turrone (F); Ammoniti: Petranca, Recchia, Ingrosso, Carrozzo (V); Olive, Angelini, Schena, Greco, Fanigliulo (F).

Arbitro: Battista di Taranto

L’articolo Terza Categoria, sconfitta esterna per la Bs Fasano che rallenta la marcia in vetta proviene da GoFasano.