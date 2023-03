terzo-settore:-prorogato-al-31-dicembre-2023-il-termine-per-adeguare-gli-statuti

Il d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. Decreto Milleproroghe), recentemente convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha nuovamente prorogato il termine previsto dall’art. 101, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore, CTS) per l’adeguamento, con quorum deliberativi ridotti, degli statuti delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato (Odv) e delle associazioni di promozione sociale (Aps). E’ così possibile fino al 31 dicembre 2023 per questi enti utilizzare le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria al fine di modificare gli statuti adeguandoli alle norme inderogabili del Codice del Terzo Settore.

pappa2200