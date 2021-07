Terzo tempo San Miguel: sabato a Roma presso Le Palme Sporting Club

Sabato 24/7/2021 si terrà l’evento TERZO TEMPO SAN MIGUEL presso LE PALME SPORTING CLUB sito in Via Bosco Marengo (Roma). Dalle 17.00 alle 21.00 ci sarà una giornata all’insegna dello sport che vedrà coinvolti circa 400 atleti professionisti e semiprofessionisti che si sfideranno per la supremazia nel torneo di Beach Volley che assegnerà il Trofeo Salicone on the Beach e nel torneo di tennis Master Tennis Fit TPRA.

L’evento verrà sponsorizzato dalla Mahou San Miguel, azienda leader di mercato in Spagna produttrice di birra, tra cui la San Miguel 00. La birra per chi ama degustare un prodotto buono, ma senza alcol. Ottimo dopo l’attività sportiva per ristorare e rinfrescare il corpo.Gli ospiti, tra cui numerosi food influencers e personaggi dello spettacolo, saranno accolti nella terrazza Vip in cui si potrà gustare tanta birra San Miguel e le buonissime pinse gourmet preparate dal ristorante del centro sportivo Le Palme Sporting Club.