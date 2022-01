“T’es un meurtrier comme ton pote” : violente passe d’armes entre la famille de Cédric Chouviat et un policier dans TPMP

Le 3 janvier 2020, à l’issue d’un contrôle de police à Paris, Cédric Chouviat, 44 ans, se retrouve plaqué au sol par trois agents. Suite à deux clés d’étranglement et un plaquage ventral, l’homme fait un malaise et son cœur s’arrête quelques dizaines de secondes plus tard. Transporté à l’hôpital, il est officiellement déclaré mort deux jours après. Ce lundi, soit deux ans après le décès de Cédric Chouviat, un rapport d’expertise médicale met en cause la responsabilité des policiers dans la mort du père de famille, établissant un lien direct entre l’intervention des agents et l’arrêt cardio-respiratoire de la victime. Le même jour, dans le cadre de cette révélation, Libération a eu accès à une vidéo, directement filmée depuis le portable de Cédric Chouviat le jour de l’accident. La scène, déjà connue du dossier, dure une dizaine de minutes et retranscrit ce que notait déjà le rapport de l’IGPN en 2020 : Cédric Chouviat, plaqué au sol, casque de moto toujours sur la tête, répète à plusieurs reprises : “J’étouffe”. Pour la famille du coursier, – qui reproche à la police de ne pas avoir stoppé leur intervention malgré les protestations de leur proche – , les faits doivent être requalifiés en violences volontaires, voire en homicide. Pour rappel, trois des quatre policiers qui ont participé au contrôle ont été mis en examen en juillet 2020 pour “homicide involontaire”, ce qui constitue un délit, mais pas un crime.

“Votre hiérarchie c’est de la m*rde !” : le père de Cédric Chouviat remonté contre la police

Ce mardi, Sofia et Christian Chouviat, le père et la fille de Cédric Chouviat, étaient présents sur le plateau de Touche pas à mon poste pour demander justice. Mais la discussion s’est rapidement envenimée face à Michel Thooris, secrétaire général du syndicat France police. “Quand j’ai lu les 40 pages du rapport d’expert, moi je me suis effondré”, lâche Christian Chouviat. “Je suis tombé dans la souffrance de mon fils…Bien sûr, pour toi, c’est pas grave !”, lance-t-il à l’attention de Michel Thooris avant de lui asséner : “C’est un meurtrier, comme ton pote !”. “Si la victime ne commet pas un outrage et ne vient pas provoquer les policiers, ça n’arrive jamais !”, lui rétorque le secrétaire général du syndicat France police. “Mais comment peut-on arriver à la mort d’un homme ?“, s’énerve Christian Chouviat “Votre hiérarchie c’est de la merde, ils vous font faire n’importe quoi !”

Michel Thooris et Christian Chouviat © C8

Sofia Chouviat © C8

Christian Chouviat © C8

Michel Thooris © C8

Marche pour Cédric Chouviat © Quotidien/ TMC

Marche pour Cédric Chouviat © Quotidien/ TMC

Sofia et Christian Chouviat © C8

Marche pour Cédric Chouviat © Quotidien/ TMC

Marche pour Cédric Chouviat © Quotidien/ TMC

Marche pour Cédric Chouviat © Quotidien/ TMC

Sofia Chouviat © Quotidien/ TMC

Marche pour Cédric Chouviat © Quotidien/ TMC