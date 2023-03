Tesouro estima que carga tributária cresceu em 2022 e chegou a 33,71% do PIB

Valor é o maior da série histórica do Tesouro Nacional, iniciada em 2010. Aumento da carga é explicado pela elevação de impostos sobre a renda e pelo próprio crescimento da economia. A carga tributária – ou seja, a proporção entre os impostos pagos e a riqueza total do país – chegou a 33,71% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022, segundo estimativa divulgada nesta quinta-feira (30) pela Secretaria do Tesouro Nacional.

O valor é o maior da série histórica do Tesouro Nacional, iniciada em 2010.

O percentual também representa uma alta de 0,65 ponto percentual do PIB em relação à carga tributária registrada em 2021, que foi de 33,05%.

Segundo o Tesouro Nacional, o aumento da carga tributária em 2022 é explicado:

pela elevação dos impostos sobre a renda, lucros e ganho de capital

pelo próprio crescimento econômico registrado no ano passado, puxado pelo setor serviços

O dado fechado da carga tributária ainda será divulgado pela Receita Federal até o meio do ano. Porém, por lei, o Tesouro já divulga uma prévia em março.

