tessere-elettorali,-uffici-comunali-aperti-no-stop

VITERBO – Per agevolare il rilascio delle tessere elettorali, gli uffici comunali resteranno aperti anche oggi dalle 9 alle 18. Domani invece apertura dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.

Per il rilascio delle carte d’identità agli elettori che ne sono sprovvisti resteranno aperti gli uffici anagrafici siti in piazza Fontana Grande 19 e Grotte Santo tefano. Tutti gli aggiornamenti sono consultabili al link: https://comune.viterbo.it/elezioni-regione-lazio-2023/. Inoltre, in considerazione del fatto che le sezioni 64 (elementare Montecalvello) e 65 (elementare Roccalvecce) sono state trasferite temporaneamente presso la scuola media di Grotte Santo Stefano, ed al fine di ovviare al disagio dei cittadini, il Comune ha organizzato un servizio di trasporto pubblico locale per i votanti.

Iniziative per agevolare il voto anche da parte di Trenitalia. Possibile infatti usufruire dell’agevolazione dedicata a chi raggiunge le località di voto in treno. Lo sconto sui biglietti ferroviari è valido per viaggi di andata e ritorno e prevede la riduzione del 70% rispetto al prezzo base del biglietto per Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity Notte e servizio cuccette. Per i treni regionali invece la riduzione è del 60%. I biglietti possono essere acquistati nelle biglietterie Trenitalia e agenzie di viaggio abilitate per viaggi da effettuare nell’arco di 20 giorni a ridosso del turno elettorale. Se si è sprovvisti della tessera elettorale per il viaggio di andata, si deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva da presentare a bordo insieme ai biglietti. Per il viaggio di ritorno, oltre ai titoli di viaggio, l’elettore deve esibire al personale di Trenitalia anche la tessera elettorale regolarmente timbrata.

pappa2200