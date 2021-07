tessuti-indoor-e-outdoor:-le-ultime-tendenze

Le nuove tendenze in fatto di tessuti sono chiare: atmosfere marine, fantasie evocative, materiali naturali e – perché no? – con un tocco visionario. Se volete rinnovare gli ambienti indoor o outdoor, puntate su tessuti freschi, lasciandovi trasportare da texture che richiamano i colori del mare, di isole del mediterraneo, oppure scegliete cromie naturali, magari un po’ fredde, in puro stile nordico. Ecco una selezione di tessuti per dare una ventata di freschezza, dentro e fuori casa.

Marini

Métaphores

Nato dalla collaborazione di Métaphores con la maison Cuir au Carré, Côte Sauvage intreccia i tessuti della nuova collezione Éléments Terre con le lavorazioni della pelle e del crine di cavallo, tratteggiando un’iconografia ispirata ai paesaggi costieri scolpiti dal vento e dal mare. Le cromie della natura alternano i toni dell’azzurro e del blu oltremare, del bianco candido della sabbia e del bruno delle falesie, con accenni di rosa tenue. La struttura fine e irregolare del tessuto Sauvage assume le sembianze di una seta selvatica nelle colorazioni sabbia, grigio e turchese; la sua trama suggerisce una nobile complessità, opaca e testurizzata e si interseca con un sottile ordito che dona un effetto in continuo mutamento.

Visionari

Elitis | Studio Pepe Per la realizzazione della collezione Archiutopia, lo studio di design Studiopepe ha incrociato il proprio approccio concettuale al savoir-faire del produttore Élitis. Insieme hanno potuto spaziare in un campo in cui le creazioni esplorano i linguaggi tattili di un’architettura visionaria. Questa collezione di tessuti outdoor dall’evocativo nome Archiutopia si ispira all’architettura radicale, progettata come un mezzo per cambiare il mondo e diventare portavoce di una visione utopica.Il tessuto tridimensionale accentua la percezione sensoriale. I nomi dei pattern si ispirano alle “Città invisibili” di Italo Calvino. I pattern di questi tessuti per outdoor sono stati studiati per trasmettere una forte estetica anche in una situazione indoor.

Naturali

Once Milano

Once Milano celebra la cultura e la lavorazione di un nobile filato, il lino, con collezioni contemporanee dai toni desaturati che vestono la casa. Un progetto nato nel 2013 dall’amicizia ventennale tra Allegra Marchiorello e Valeria Piovesana Thompson che scelgono di partire dalla tradizione artigianale veneta e dare forma e carattere ai tessuti che accompagnano i nostri gesti quotidiani.

Once Milano è un progetto di interior, un lavoro tra cromie naturali, tagli vivi e contrasti che diventa parte delle relazioni che nascono tra le stanze.

Evocativi

Fortuny

IMAGO di Fortuny, iconico brand veneziano di tessuti artistici fondato da Mariano Fortuny, evoca l’ultima fase del ciclo di vita di una farfalla, che vuole simboleggiare la bellezza liberata dal bozzolo, la bellezza che prende il volo, l’inizio di un nuovo viaggio. Come la farfalla, la nuova collezione di tessuti artistici emerge trasformata, libera, colorata, ancora più affascinante. “Partendo da uno spazio fisico e spirituale, il mitico giardino della Fabbrica Fortuny in Giudecca, abbiamo immaginato farfalle con bellissime ali a motivi Fortuny che svolazzano, finché non volano oltre le mura per portare la bellezza di Fortuny in tutto il mondo. Vediamo le farfalle a New York, Città del Messico, Giappone, Rabat e Parigi, con la missione di ricoprire il mondo di bellezza. Uno specchio della natura e delle culture, una celebrazione di arte e ispirazione. Quella stessa bellezza e gioia che può entrare in ciascuna delle nostre case, semplicemente attraverso una finestra aperta che lascia entrare una farfalla” dichiara Mickey Riad, Direttore Creativo del brand.

Estivi

EMU

L’innovativa collezione textile di Emu è composta da una vasta gamma di tessuti prodotti esclusivamente per l’azienda. Il risultato sono 10 mood estremamente ricchi di abbinamenti. Trame preziose e cromatismi fatti di toni polverosi, pattern leggeri e fantasie delicate facilmente interscambiabili, ispirati al tema del viaggio. Ne nascono atmosfere sofisticate che accompagnano gli arredi EMU in un percorso mentale di 10 tappe tra alcune delle isole più iconiche italiane, che hanno suggerito le tendenze delle nuove palettes: Caprera, Filicudi, Linosa, Ischia, Pantelleria, Salina, Vulcano, Spargi, Panarea, Elba.

Nordici

Lelievre Paris

La collezione Signature BOREALIS di Lelievre Paris è un invito all’evasione… Sviluppata sul suggestivo immaginario che deriva dai paesaggi della Scandinavia, con richiami a sottili tracce di vegetazione invernale, laghi ghiacciati, fiordi profondi dalle sponde gelate, la collezione include un tessuto figurativo, bellissimi jacquard, confortevoli bouclé di lana e lino e un panno di lana, in una linea contemporanea di tessuti nobili, avvolgenti, flessibili e raffinati in cui si alternano fantasie figurative, geometriche e false tinte unite.‎ Dagli ocra abbinati a beige cangianti fino a una più corposa tonalità cognac che esalta sfumature più fredde in celadon e indaco, la palette di colori ispirati alla natura nordica sublima la collezione BOREALIS nelle sue sei referenze.‎