Test Covid in vacanza, nasce in Alto Adige la piattaforma digitale europea

Articolo a cura di: Redazione Roma

Una piattaforma per prenotare in maniera comoda e veloce il proprio tampone anche nei luoghi di vacanza. Si chiama testbuchen.de la nuova soluzione ideata e sviluppata dalla software house di Bressanone Vertical Life, leader nella digitalizzazione dell’arrampicata e composta da un team di trenta persone tutte legate dalla stessa passione per il climbing. La piattaforma web ingloba al suo interno il software NO-Q, già utilizzato nel novembre 2020 in Alto Adige per le prenotazioni dello screening di massa provinciale.

Accedendo alla mappa digitale, si potranno visualizzare in tempo reale oltre 1.800 punti test in Europa, tra Italia, Germania, Austria, Maiorca, Danimarca, Belgio e Paesi Bassi, e, tramite una serie di voci che riportano le farmacie convenzionate al sistema, prenotare ora e data dell’appuntamento. Al momento il sistema riesce a gestire circa 300.000 test al giorno, e nelle ore di punta gestisce oltre 20.000 richieste al secondo.

Una soluzione vincente dato che l’azienda ha previsto di raggiungere una crescita del 750% rispetto al primo semestre del 2020. «Siamo lieti di poter fornire un tool molto semplice e di veloce utilizzo specializzato per la lotta al Covid – Matthias Polig, CEO di Vertical Life -. Specie in Germania il sistema è molto utilizzato e sono diverse le associazioni di farmacisti che hanno voluto implementare NO-Q per la prenotazione dei test. Inoltre, la piattaforma permette di svolgere l’intero processo in maniera ‘paperless’, quindi senza utilizzo di carta, ma solamente in maniera digitale».

Un software anche per le vaccinazioni in Germania

Vertical Life propone al momento anche altre piattaforme dedicate alle singole regioni o a centri per testarsi, come ad esempio wir-testen.no-q.info, disponibile in italiano, per la campagna di test nasali in Alto Adige. Inoltre, il progetto è stato selezionato dal Ministero tedesco per la trasmissione dei risultati dei test rapidi per il rilascio del Green Pass digitale tedesco, oltre ad essere utilizzato anche per la prenotazione delle vaccinazioni.

NO-Q, la piattaforma

La soluzione NO-Q è stata sviluppata in un primo momento nel maggio 2020 in vista delle riaperture della attività dopo il primo lockdown dovuto alla crisi sanitaria Covid. Dopo settimane di chiusure forzate, molte aziende si sono trovate di fronte a sfide finora sconosciute. Mettere insieme ad esempio la tutela della salute con la rapida gestione dei processi organizzativi di tutti i giorni. L’innovativo sistema di check-in NO-Q ha aiutato a soddisfare questi requisiti in modo molto semplice, sia per l’azienda che per gli ospiti. Successivamente il sistema è stato utilizzato con successo in Provincia di Bolzano ed in Austria per le prenotazioni agli screening di massa nel novembre 2020.

Attraverso No-Q si offre inoltre la possibilità di conservare le informazioni riguardanti la visita per il tracciamento dei contatti. I dati vengono custoditi e successivamente cancellati, in linea con le norme di protezione della privacy. Al posto di elenchi cartacei redatti a mano, sarà così possibile richiamare i dati relativi alle visite con un semplice clic.

Vertical-Life

Vertical-Life è uno dei principali fornitori di software nel settore dell’arrampicata e la sua vision aziendale ha come obiettivo la collaborazione tra tutti gli attori della comunità dell’arrampicata. L’azienda di Bressanone sviluppa soluzioni software innovative per palestre di arrampicata, eventi e associazioni, svolge ricerche nel campo della tecnologia dei sensori e gestisce una delle più grandi piattaforme per arrampicatori al mondo con l’app Vertical-Life e il portale 8a.nu.