test-di-resistenza-invernale-per-l’esprinter-di-nuova-generazione

Stesse richieste da parte dei clienti sia per i veicoli elettrici a batteria che per i veicoli equivalenti con motori a combustione. I clienti commerciali confidano nella performance dei loro furgoni nelle condizioni meteorologiche più avverse, anche su ghiaccio e neve.

Ecco perché Mercedes-Benz Vans testa tutti i propri furgoni elettrici in condizioni climatiche estreme, come su strade innevate e ghiacciate, con vento forte e temperature fino a meno 30 gradi. Si tratta di veri e propri test di resistenza sia per il veicolo che per il team di sviluppatori.

Negli impegnativi campi di prova di Arjeplog, in Svezia, vicino al Circolo Polare Artico, i veicoli vengono sottoposti a una serie di test in cui vengono esaminati gli effetti del freddo estremo su maneggevolezza, ergonomia, gestione termica e comfort dell’abitacolo.

La resistenza alle basse temperature dei componenti della trasmissione, dei sistemi di riscaldamento, del software e delle interfacce viene testata in camere fredde appositamente costruite, nelle quali i veicoli vengono raffreddati prima dei test drive. Anche il comportamento di carica e la gestione della stessa vengono esaminati con precisione.

In seguito ai test pianificati, l’eSprinter di nuova generazione si conferma assolutamente resistente al ghiaccio, alla neve e alle temperature più estreme.

eSprinter di nuova generazione

Le esigenze che soddisfa l’eSprinter di nuova generazione sono state definite in stretta collaborazione con i clienti ad es. del settore CEP (corrieri, servizi espressi e pacchi) e allestitori.

Con le sue tre versioni e numerose varianti di carrozzeria, dal furgone al telaio per carrozzerie, l’eSprinter di prossima generazione non solo si aprirà a nuovi segmenti di clienti, ma anche nuovi mercati come Stati Uniti e Canada, ad esempio. Rispetto all’attuale eSprinter, l’autonomia sarà più che doppia a seconda della configurazione.

La produzione dell’eSprinter di nuova generazione inizierà successivamente, a partire dalla seconda metà del 2023 a Charleston (South Carolina, USA) e poi a Duesseldorf e Ludwigsfelde in Germania. Un principio guida centrale in Mercedes-Benz è la sostenibilità, e quindi l’eSprinter di prossima generazione sarà prodotto a emissioni zero.

Mercedes Benz ha investito circa 350 milioni di euro nell’eSprinter di nuova generazione. Sono stati investiti circa 50 milioni di euro per adeguare la produzione nei tre stabilimenti.

La strategia BEV di Mercedes Benz Vans – Trasformazione tutta elettrica

Mercedes-Benz Vans è convinta dei vantaggi ecologici ed economici dei veicoli elettrici a batteria, nella sua strategia ha confermato la sua aspirazione verso la leadership per la mobilità elettrica e sta elettrificando sistematicamente tutti i modelli. Gli allestitori e i clienti possono già scegliere tra quattro furgoni a batteria: l’eSprinter, l’eVito Furgone, l’eVito Tourer e l’EQV.

Inoltre, il nuovo eCitan, piccolo veicolo elettrico per le operazioni commerciali, la variante elettrica della Classe T, veicolo per le famiglie e gli appassionati del tempo libero, amplieranno il portafoglio di prodotti locali a emissioni zero di Mercedes Benz Vans.

Con l’eSprinter di nuova generazione, Mercedes Benz Vans continua a implementare costantemente la propria strategia sottolineando l’aspirazione verso la leadership per la mobilità elettrica.

Entro la fine del decennio la Casa con la Stella a tre punte sarà pronta per essere completamente elettrica, ovunque le condizioni di mercato lo consentano. Dal 2025 tutte le nuove architetture dei veicoli saranno esclusivamente elettriche. E in linea con questo, Mercedes-Benz Vans svilupperà anche una nuova architettura di veicolo puramente elettrico per la terza generazione di eVan. Si chiama VAN.EA.

