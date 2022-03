Test gomme estive 2022: quale pneumatico è il migliore per questa estate?

Nel 2022, l’azienda TCS ha testato 32 pneumatici delle dimensioni 185/65 R15 88H e 225/45 R17 94 Y durante il test degli pneumatici per la stagione estiva 2022. Le capacità di ogni pneumatico sono state dimostrate dopo 18 test su diversi tipi di pavimentazione . E i risultati di questi test sono stati ottimi per alcuni pneumatici, accettabili per altri e non buoni per altri.

Oltre ai test degli pneumatici puoi trovare anche i migliori siti dove acquistare pneumatici: clicca qui.

Obiettivo delle prove

I test sono stati effettuati principalmente su 32 pneumatici, al fine di garantire comfort e sicurezza agli utilizzatori, come è avvenuto per il test degli pneumatici estivi del 2021. Per questo, l’accento è stato posto su alcuni criteri sufficientemente rilevanti per valutare le prestazioni degli pneumatici, nonché i punti deboli di ciascuno di essi. Gli esperti hanno quindi osservato il comportamento degli pneumatici su diversi tracciati, sia bagnati che asciutti. Inoltre, i test si sono concentrati anche sul comportamento degli pneumatici secondo altri criteri come rumorosità, consumo di carburante, usura, resistenza alle alte velocità e durata del pneumatico. Così, al termine di questi test approfonditi e impegnativi, 29 pneumatici su 32 sono passati ottenendo almeno la menzione “consigliato”.

Il TCS ha testato 16 pneumatici della misura 185/65 R15 88 H e 16 pneumatici della misura 225/45 R17 94 Y. Nella prima categoria, sette pneumatici sono usciti con la menzione “molto consigliati” grazie al loro molto equilibrato. Altri sette pneumatici hanno ricevuto la valutazione “consigliato” a causa di alcuni punti deboli che hanno mostrato. Inoltre, un modello di pneumatico ha ottenuto la menzione “consigliato con riserva”, mentre un altro ha avuto la menzione “non consigliato”. Nella seconda categoria, solo quattro pneumatici sono riusciti a ottenere la menzione “altamente raccomandato” per 11 pneumatici che hanno ottenuto la menzione “raccomandato”. Solo un modello di pneumatico ha ottenuto la menzione debole “consigliato con riserva”.

I risultati ottenuti hanno permesso di classificare questi pneumatici estivi in ​​base alle loro prestazioni.

Risultati del test

I risultati ottenuti dopo le prove variano, dalla menzione “altamente consigliato” alla menzione “sconsigliato” secondo criteri ben precisi. Per ogni dimensione testata presenteremo le marche di pneumatici testati nonché i punti positivi e negativi di ogni modello.

Gli pneumatici della categoria 185/65 R15 88 H sono utilizzati per vetture piccole come la Citroën C3, la Fiat Punto o la Mercedes Classe A. In questa categoria sono stati testati 16 modelli di pneumatici, ovvero:

Vredestein Sportrac 5 : Questo modello di pneumatico non ha punti deboli. Ha sia equilibrio, ottimo adattamento su strade bagnate che buone garanzie di sicurezza. Va bene anche su pavimentazione asciutta ed è ottimale in termini di usura e consumo di carburante.

Continental ContiPremiumContact 5 : Come il modello precedente, questo modello di pneumatico combina un buon equilibrio, buone garanzie di sicurezza e una buona ottimizzazione dell’usura e dei consumi. Ottimo anche su pavimentazione asciutta.

Dunlop Sport BluResponse : questo modello di pneumatico è molto equilibrato e buono in tutte le discipline legate alla sicurezza. Inoltre, risponde bene su strade asciutte e bagnate ed è ottimale in termini di usura e consumo di carburante.

Goodyear EfficientGrip Performance : come il modello precedente, questo è molto equilibrato e risponde bene nelle discipline legate alla sicurezza. Va bene anche su strade asciutte e bagnate e risponde bene all’usura e al consumo di carburante.

Hankook Kinergy Eco K425 : questo modello di pneumatico è molto equilibrato e offre buoni risultati in tutte le discipline legate alla sicurezza. È ugualmente buono su strade asciutte e bagnate ed è efficiente nei consumi.

Linea Nokian : Come il precedente, questo modello di pneumatico è molto equilibrato e offre buoni risultati di sicurezza. È ugualmente buono su strade asciutte e bagnate e ottimizza il consumo di carburante.

Kumho Ecowing ES01 KH27 : questo modello di pneumatico offre risultati simili ai due precedenti in tutte le aree, comprese le superfici stradali e il consumo di carburante.

Sava Intensa HP : questo modello di pneumatico è buono sul bagnato e offre buoni risultati per consumo di carburante e usura. Tuttavia, è molto rumoroso e mostra lievi debolezze su pavimentazione asciutta.

Infinity Ecosis : Anche se ha ottenuto il miglior punteggio di rumorosità, questo modello di pneumatico mostra lievi debolezze sul bagnato.

Michelin Energy Saver+ : questo modello di pneumatico ha la migliore valutazione per consumo di carburante e chilometraggio ed è buono sull’asciutto. Tuttavia, mostra lievi debolezze su pavimentazione bagnata.

Barum Brillantis 2 : Questo modello di pneumatico ha un’ottima valutazione per usura, consumo di carburante e fondo asciutto. Tuttavia, presenta lievi debolezze su pavimentazione bagnata.

Bridgestone Turanza T001 : Questo modello di pneumatico ha ottenuto il miglior punteggio sull’asciutto ed è buono sia nei consumi che nell’usura. Tuttavia, presenta lievi debolezze su pavimentazione bagnata.

Nexen N Blue HD Plus : come il modello precedente, questo modello di pneumatico è buono sull’asciutto ed è ottimale in termini di consumo di carburante e usura. E presenta anche lievi debolezze sulla pavimentazione bagnata.

Semperit Comfort-Life 2 : Anche se molto buono nell’usura, buono sull’asciutto e risponde bene al consumo di carburante, questo modello di pneumatico presenta lievi debolezze in condizioni di bagnato e ha ottenuto la massima rumorosità.

Nankang Green-Sport Eco-2+ : questo modello di pneumatico è buono sull’asciutto e sull’usura, tuttavia presenta dei punti deboli sul bagnato e ha ottenuto il punteggio di consumo di carburante più alto.

GT Radial Champiro VP1 : Questo modello di pneumatico ha un’ottima usura e un buon consumo, tuttavia è molto debole sul bagnato e debole sull’asciutto.

Raggruppamento dei pneumatici in base alle loro prestazioni

I risultati dei test sugli pneumatici sono stati classificati in quattro gradi:

Il voto “ altamente consigliato ” è stato assegnato ai primi sette modelli di pneumatici, che non presentavano difetti. Questi sono: Vredestein Sportrac 5, Continental ContiPremiumContact 5, Dunlop Sport BluResponse, Goodyear EfficientGrip Performance, Hankook Kinergy Eco K425, Nokian Line e Kumho Ecowing ES01 KH27.

La menzione “ consigliato ” è stata concessa anche a sette modelli di pneumatici a causa di lievi debolezze su fondo bagnato per tutti, accompagnate da elevate emissioni sonore per gli altri. Questi pneumatici sono: Sava Intensa HP, Infinity Ecosis, Michelin Energy Saver+, Barum Brillantis 2, Bridgestone Turanza T001, Nexen N Blue HD Plus e Semperit Comfort-Life 2.

Inoltre, la menzione “ consigliato con prenotazione ” è stata assegnata a un unico modello di pneumatico, il Nankang Green-Sport Eco-2+, a causa dei suoi punti deboli sul bagnato e del suo basso consumo di carburante.

L’unico modello di pneumatico con la menzione ” sconsigliato ” è stato il GT Radial Champiro VP1 7 perché è molto debole sul bagnato pur essendo debole anche sull’asciutto.

Pneumatici di queste dimensioni sono per auto di classe media come l’Audi A4, l’Alfa Romeo Giulietta o la BMW Serie 3. Come per la misura precedente, sono stati testati anche 16 pneumatici. Queste sono le gomme:

Continental ContiSportContact 5 : Questo modello di pneumatico è molto equilibrato e ha ottenuto il miglior punteggio in condizioni di bagnato e asciutto. Inoltre, è buono nel consumo e nell’usura.

ESA-Tecar Spirit 5 UHP : Come il precedente, questo modello di pneumatico è molto equilibrato. Ha ottenuto il punteggio più alto nel consumo di carburante. Va bene in tutte le discipline relative alla sicurezza così come all’usura.

Pirelli P Zero : questo è un modello di pneumatico molto equilibrato, buono in tutte le discipline rilevanti per la sicurezza e con una buona aderenza su strade asciutte e bagnate. Inoltre, aveva una buona valutazione per consumo e usura.

Vredestein Ultrac Vorti : questo modello di pneumatico è anche molto equilibrato e ottimo su strade asciutte e bagnate. Aveva anche un buon voto in tutte le discipline relative alla sicurezza, al consumo di carburante e all’usura.

Hankook Ventus S1 evo2 K117 : Sebbene sia buono sull’asciutto, in termini di consumo di carburante e usura, questo modello di pneumatico presenta lievi debolezze sul bagnato.

Sava Intensa UHP : Questo modello di pneumatico ha ottenuto il miglior punteggio per usura e rumorosità. Inoltre, è buono su pavimentazione asciutta e consumo di carburante. Tuttavia, presenta lievi debolezze su pavimentazione bagnata.

Nokian zLine : questo modello di pneumatico è buono sull’asciutto, in termini di consumo di carburante e usura. Come il modello precedente, però, mostra lievi debolezze sul bagnato.

Yokohama Advan Sport V105 : Questo modello di pneumatico ha ottenuto il miglior punteggio sull’asciutto ed è molto buono nell’usura, anche se presenta lievi debolezze sul bagnato e non è ottimale in termini di consumo di carburante.

Uniroyal RainSport 3 : questo modello di pneumatico è buono in condizioni di bagnato, consumo di carburante e usura. Presenta tuttavia lievi debolezze su pavimentazione asciutta.

Michelin Pilot Sport 3 : Questo è un modello di pneumatico molto buono sull’asciutto e che ha ottenuto la migliore rumorosità. Inoltre, è buono su pavimentazione bagnata e consumo di carburante. Tuttavia, mostra lievi debolezze con l’usura.

Toyo Proxes T1 Sport 2 : questo modello di pneumatico è buono su pavimentazione asciutta e consumo di carburante. Presenta tuttavia lievi debolezze su pavimentazione asciutta e con l’usura.

F irestone Firehawk SZ90 : questo è un buon modello di pneumatico su fondo asciutto, per quanto riguarda consumi e usura. È comunque rumoroso e mostra lievi debolezze su pavimentazione bagnata.

Fulda SportControl : Molto buono nell’usura e buono nel consumo di carburante, questo modello di pneumatico ha ottenuto il miglior punteggio per la rumorosità. Tuttavia mostra lievi debolezze su strade asciutte e bagnate.

Semperit Speed-Life 2 : questo modello di pneumatico è buono sull’asciutto, in termini di consumo di carburante e usura. E come il precedente, mostra lievi debolezze su pavimentazione bagnata.

GT Radial Champiro HPY 3 : Molto buono sull’asciutto e buono per il consumo di carburante, questo modello di pneumatico mostra tuttavia lievi debolezze sull’asciutto e con l’usura.

Maxxis Victra VS01 : Questo modello di pneumatico è buono sull’asciutto, in termini di consumo di carburante e usura. Tuttavia mostra punti deboli su pavimentazione bagnata.

Risultati soddisfacenti

Per questa dimensione, i risultati sono stati migliori rispetto alla precedente. Tre sono state infatti le citazioni:

Quattro modelli di pneumatici hanno ricevuto la valutazione ” altamente raccomandato ” per le loro prestazioni impeccabili. Questi sono: Continental ContiSportContact 5, ESA-Tecar Spirit 5 UHP, Pirelli P Zero e Vredestein Ultrac Vorti.

La menzione “ consigliato ” è stata la più premiata. Pertanto, undici modelli ne hanno beneficiato. Questa menzione è stata loro attribuita a causa di lievi debolezze rilevate. Questi modelli sono: Hankook Ventus S1 evo2 K117, Sava Intensa UHP, Nokian zLine, Yokohama Advan Sport V105, Uniroyal RainSport 3, Michelin Pilot Sport 3 7”, Toyo Proxes T1 Sport 8”, Firestone Firehawk SZ90, Fulda SportControl, Semperit Speed-Life 2 e GT Radial Champiro HPY 9”.

Solo il Maxxis Victra VS01 ha ricevuto la menzione ” consigliato con prenotazione ” a causa delle sue debolezze su pavimentazione bagnata.

Criteri di valutazione del TCS

Per effettuare i vari test, TCS si è basata su diversi criteri. Pertanto, le menzioni sono state attribuite tenendo conto dei risultati ottenuti in queste prove.

La valutazione “altamente raccomandato” è stata quindi assegnata ai modelli di pneumatici che soddisfano tutti i criteri decisivi per la sicurezza e l’ambiente.

La menzione “consigliato” è per pneumatici che mostrano lievi debolezze in alcuni criteri.

La menzione “consigliato con riserva” è attribuita a modelli di pneumatici che presentano evidenti debolezze in alcuni criteri e la menzione “non consigliato” è per i modelli di pneumatici che presentano gravi carenze.E come precisa l’azienda, ogni prova è autonoma ed è vincolata dalla sua propri criteri di valutazione.

Infine, è importante tenere conto delle citazioni quando si sceglie il modello di pneumatico. I pneumatici contrassegnati come “non consigliati” dovrebbero essere evitati.

Come scegliere idealmente il tuo modello di pneumatico?

Per acquistare pneumatici estivi, segui questi pochi consigli. Inizia controllando attentamente le dimensioni del pneumatico di cui hai bisogno. Questa raccomandazione ti aiuterà a trovare lo pneumatico ideale. Con le sue dimensioni, controlla i risultati degli pneumatici valutati da TCS. Ti consigliamo vivamente di scegliere pneumatici con almeno la menzione “consigliato” . Sarai quindi sicuro di acquistare uno pneumatico di buona qualità. Dovrai quindi confrontare i prezzi offerti dai diversi venditori di pneumatici su TrovaPneumatici.it per scegliere quello che ti offre il prezzo migliore. Inoltre, puoi optare per uno pneumatico buono sia in inverno che in estate, come nel caso del Michelin CrossClimate. Questa scelta ti eviterà di cambiare le gomme ogni stagione.



Controllare anche il numero DOT stampigliato su ogni pneumatico. Questo è un numero composto da quattro cifre. Sarai così sicuro che lo pneumatico scelto risponda ai progressi tecnici. Ad esempio, un numero DOT 4015 su uno pneumatico indicherà che quest’ultimo è stato prodotto nella quarantesima settimana dell’anno 2015. Con queste informazioni, sarai sicuro di acquistare nuovi pneumatici prodotti di recente. Assicurati solo di scegliere pneumatici che sono stati prodotti per un massimo di tre anni. E per la tua sicurezza, ti consigliamo di non prendere pneumatici più vecchi, anche se hanno caratteristiche accettabili.