test-psicologico:-scopri-te-stesso-immaginando-cubo,-scala-e-cavallo

Test del cubo per capire come ti relazioni con il mondo, il tuo universo dei valori, le persone più importanti per te

I test psicologici sono utili strumenti per capire di più di se stessi e delle proprie relazioni. Siamo continuamente in divenire e comprendere le nostre evoluzioni psicologiche, le nostre paure e i nostri limiti non è semplice, ma necessario per essere felici ed avere una vita appagante.

Il test del cubo è un test psicologico basato sull’immaginazione. Ovvero non ci sono risposte precostituite, né immagini da scegliere: tutto è affidato alla nostra creazione. Quanto di più autentico ci può essere, dunque. Inoltre questo tipo di test di immaginazione abbattono quello che è solitamente uno dei limiti dei test della personalità: ovvero l’ansia di dare la risposta giusta.

Infatti, sebbene ovviamente non ci sia una risposta giusta, le persone quando devono compiere una scelta fra delle possibili risposte tendono a ritenere alcune scelte negative e altre positive. Con il test psicologico dell’immaginazione tutto ciò non c’è.

Test del cubo: cosa immaginare e il significato

I test basati sull’immaginazione sono anche detti test evocativi e ne faceva largo uso anche il padre della psicanalisi il dotto Sigmund Freud. Sono infatti uno strumento di facile utilizzo, ma di enorme efficacia.

Immaginarsi degli oggetti o dei luoghi dice moltissimo di noi stessi. A “parlare” infatti è il nostro inconscio che senza le briglie del giudizio o dell’obbligatorietà, senza insomma il super io e la razionalità, è in grado di comunicare.

Questa tipologia di test potrebbe dare delle risposte diverse in base anche all’umore in cui ci troviamo in quel momento. Dunque il consiglio è di farlo in un momento di tranquillità, con del tempo per rispondere e chiudere gli occhi. Il consiglio è di leggere la domanda, chiudere gli occhi e immaginare la risposta. Dopo di che andare avanti, leggere la seconda domanda e così via.

Fate il test: cosa immaginare

Immaginate uno spazio aperto, come un deserto o un campo di campagna, e ora inserite in questo spazio questi elementi:

CUBO: inseritelo nello spazio aperto. Quant’è grande? Di che colore è? Materiale? Com’è posizionato nello spazio?

SCALA: in quest’immagine inserite una scala. Com’è fatta? Di che materiale è? E’ appoggiata a qualcosa? E se sì dov’è appoggiata?

CAVALLO: ora è il turno di visualizzare in quest’immagine un cavallo. Dove si trova rispetto agli altri elementi? Cosa sta facendo? In che posizione è? Di che colore? Ha dei segni particolari?

TEMPESTA: adesso tenete a mente questo quadro, ma immaginate che arriva una tempesta. Cosa succede dopo che è passata? Gli oggetti sono rimasti al loro posto? sono cambiati o è tutto uguale?

Significato degli oggetti da immaginare nel test

Ogni oggetto ha uno specifico significato e ogni particolare che è stato immaginato ha un peso e dona delle caratteristiche e delle sfumature. Non tralasciate nulla e provate a dare un senso ad ogni cosa che avete immaginato.

Il cubo è l’ego

Il cubo rappresenta la percezione che si ha di se stessi. Se si è dei narcisisti si immaginerà un cubo enorme, se ci si sottovaluta un cubo piccolo. Se è un cubo solido una buona autostima. Se è a mezz’aria si hanno i piedi poco piantati a terra e forse si vive un momento di incertezza.

Se il materiale immaginato è duro significa una corazza esterna, se è morbido una accoglienza verso gli altri. Se è un colore sgargiante volete essere notati, se si confonde nello scenario preferite passare inosservati.

La scala sono gli affetti

La scala rappresenta gli affetti intesi come la famiglia e gli amici. Se la scala è appoggiata al cubo vi sentite il carico dei vostri cari, se è poco stabile non riuscite a fare affidamento sugli altri. Se è terra vi sentite che non vi aiutano ad andare dove desiderate e siete fermi in un loop.

Se il materiale è solido vuol dire che avete degli affetti concreti su cui contare, se è rovinata avete paura di perdere quegli affetti.

Il cavallo è l’amore

Il cavallo significa il vostro rapporto con l’amore in generale e indica desideri e insoddisfazioni. Se avete immaginato un cavallo bianco sognare l’amore ideale e irraggiungibile, se il cavallo è nero volete al contrario concretezza, il cavallo marrone indica passione e sincerità.

Un cavallo imbizzarrito rivela forti pulsioni e insofferenza, un cavallo che corre la necessità di cambiamento, se invece è tranquillo significa serenità.

Se è vicino al cubo indica che si ha bisogno di amore e protezione. Se interagisce con la scala indica che si cerca stabilità affettiva.

La tempesta sono le difficoltà

La tempesta rappresenta i problemi e come questi si affrontano. Se è tutto restato uguale vuol dire che riuscite a fronteggiare i problemi, se la scala è caduta significa che temete di perdere la vostra famiglia, se il cavallo è scappato non vi fidate dell’amore, se il cubo si è rovinato i problemi vi pesano e fate fatica a reagire.

