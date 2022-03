test-tyre-reviews:-podio-conti-bridgestone-michelin,-sorpresa-nankang

Il sito web di confronto pneumatici Tyre Reviews ha messo alla prova 10 pneumatici per auto ad alte prestazioni in uno dei primi test 2022, montandoli su una Toyota Supra, nelle dimensioni 255/35 R19 (anteriore) e 275/35 R19 (posteriore). Il test ha analizzato 9 discipline presso il Contidrom, il circuito di prova di Continental.

I partecipanti al test sono il nuovissimo Continental SportContact 7, il Bridgestone Potenza Sport, il Michelin Pilot Sport 4S, il Goodyear Eagle F1 SuperSport, il Toyo Proxes Sport A, il Kumho Ecsta PS71, il Vredestein Ultrac Vorti+, il Nankang Sportnex AS-2+, il Federal Evolution ST-1. Infine, è stata testata la combinazione più economica possibile disponibile per la Supra, che è un mix di Star Performer TNG UHP1 per l’asse anteriore e Goodride SA37 per il posteriore.

Parlando del mix di prodotti tra anteriore e posteriore, il sito di recensioni gomme Tyre Reviews afferma che è una pratica relativamente comune nel mercato del Regno Unito. Tyre Reviews prova una configurazione di questo tipo, ma alla fine raccomanda di non mescolare pneumatici diversi (anche se non arriva comunque all’ultimo posto)

A differenza di altri test sui pneumatici che hanno esaminato questo segmento, il tester si è concentrato in particolare sulle prestazioni sportive in pista, mescolando valutazioni soggettive e oggettive e tempi sul giro per dare le sue recensioni a queste gomme sportive estive.

A vincere la prova è Continental, alla prima uscita in un test pneumatici 2022 con il nuovo SportContact 7. Dato che il pneumatico è stato provato “a casa sua” e che è almeno 12 mesi più nuovo di qualsiasi altro prodotto in questo test, forse non sorprende del tutto la vittoria, ma le 4 vittorie nelle prove di handling su asciutto e bagnato e frenata su asciutto e bagnato bastano a Tyre Reviews per affermare che questo pneumatico stabilisce “un nuovo standard per il segmento UUHP”.

Bisogna anche notare l’exploit del Nankang Sportnex AS2+, che si piazza al quinto posto, davanti a marchi ben più blasonati. Questo prodotto è stato lodato per la sua guida confortevole e, sebbene la sua aderenza su pista non sia a livello dei migliori, il tester trova l’AS2+ un buon prodotto per la guida in pista di traverso, con una buona usura.

Continental SportContact 7

Punti di forza: Il migliore in frenata sul bagnato e handling di gran lunga; il più veloce anche nei test su asciutto, con la più breve frenata sul bagnato

Punti di debolezza: Bassa resistenza all’aquaplaning; resistenza al rotolamento relativamente alta (consumi di carburante)

Giudizio: Vincitore del test. Secondo Tyre Reviews questa gomma “stabilisce un nuovo punto di riferimento sul bagnato”, senza compromettere le prestazioni sull’asciutto. È abbastanza lontano dai migliori pneumatici nei test di aquaplaning e resistenza al rotolamento, ma questi potrebbero non essere la maggiore preoccupazione in questo segmento di mercato.

Michelin Pilot Sport 4 S

Punti di forza: Eccellente grip sull’asciutto e sul bagnato; resistenza all’aquaplaning; bassa rumorosità e resistenza al rotolamento

Punti di debolezza: Manca feedback dello sterzo e la velocità nel test di handling è piuttosto lontana dai migliori

Giudizio: Molto consigliato. Fa tutto bene con una gamma di abilità che nessun pneumatico può rivaleggiare. Non così sportivo come altri pneumatici nel test.

Bridgestone Potenza Sport

Punti di forza: Eccellente all’asciutto; molto buono sul bagnato

Punti di debolezza: Ridotta resistenza all’aquaplaning; alto livello di rumorosità, mixato con il più basso comfort; massima resistenza al rotolamento nel test

Giudizio: Consigliato. E’ emozionante da guidare, con un handling sportivo. Dati i compromessi sulla comodità, il sito web afferma che il pneumatico è “per gli appassionati che danno la priorità al divertimento di guida”.

Goodyear Eagle F1 SuperSport

Punti di forza: Migliore handling su asciutto; breve frenata su asciutto

Punti di debolezza: Bassa aderenza sul bagnato e resistenza all’aquaplaning; pneumatico più rumoroso del test; basso livello di comfort

Giudizio: “Track master”, con elevato divertimento in pista, ma a scapito di “alcune buone maniere stradali”. E’ il pneumatico da scegliere per l’uso in pista.

Nankang Sportnex AS2+

Punti di forza: Buon grip sul bagnato ed elevata resistenza all’aquaplaning; il più silenzioso in prova; il migliore per il comfort; bassa resistenza al rotolamento

Punti di debolezza: Debole aderenza sull’asciutto e bilanciamento del sovrasterzo

Giudizio: il pneumatico sembra orientato a fornire una guida confortevole piuttosto che performante, ma si comporta meglio dello standard della sua categoria di prezzo.

Kumho Ecsta PS71

Punti di forza: Migliore resistenza all’aquaplaning; bassa resistenza al rotolamento

Punti di debolezza: grip sul bagnato e sull’asciutto

Giudizio: il pneumatico non è riuscito a tenere il passo dei leader nei circuiti di guida su bagnato e asciutto, ma eccelle in acque più profonde.

Toyo Proxes Sport A

Punti di forza: Handling sul bagnato prevedibile; buona resistenza all’aquaplaning rettilineo; buon comfort

Punti di debolezza: Lunghe distanze di frenata sul bagnato e sull’asciutto, elevata resistenza al rotolamento

Giudizio: Tyre Reviews afferma che il pneumatico “è ottimo nei test di comfort e handling sul bagnato” grazie alla sua prevedibilità. L’aderenza sul bagnato e sull’asciutto e gli spazi di frenata più lunghi, però, deludono.

Vredestein Ultrac Vorti+

Punti di forza: Comodità

Punti di debolezza: aderenza inferiore alle migliori gomme su bagnato e asciutto; elevata resistenza al rotolamento

Giudizio: Un “pneumatico ad alte prestazioni confortevole”, ma con un handling spugnoso

Star Performer TNG UHP1 (anteriore) / Goodride SA37 (posteriore)

Punti di forza: Buona resistenza all’aquaplaning rettilineo, bassa resistenza al rotolamento, basso prezzo di acquisto.

Punti di debolezza: grip molto scarso sull’asciutto e sul bagnato con handling sbilanciato.

Giudizio: Non consigliato, con prestazioni “sbilanciate” e handling “imprevedibile”.

Federal Evoluzion ST 1

Punti di forza: Basso rumore esterno

Punti di debolezza: Grip sul bagnato estremamente basso con lunga distanza di frenata; basso grip su asciutto con scarso handling, bassa resistenza all’aquaplaning

Giudizio: Non consigliato. La Federal Evolution ST-1 ha scarsa aderenza in ogni condizione e spazi di frenata sul bagnato pericolosamente lunghi.

