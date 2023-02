Testemunha de homicídio em Pontal, SP, acredita que era alvo de execução, diz delegado

Para amigo que conversava com Michel Felipe Messias, de 29 anos, dupla de moto tinha ido procurá-lo para acerto de contas no domingo (26). Ninguém foi preso. Michel Felipe Messias, de 29 anos, foi morto a tiros em Pontal (SP)

Reprodução/EPTV

Um amigo de Michel Felipe Messias, morto a tiros em Pontal (SP), disse à Polícia Civil acreditar que era ele, e não o homem de 29 anos, o alvo do homicídio ocorrido no fim de semana.

Segundo o delegado Igor Dorsa, a testemunha, que já prestou depoimento, era a pessoa com quem Messias conversava na rua no momento em que ele foi surpreendido com disparos na manhã de domingo (26) por ocupantes de uma moto.

“O Michel não tinha nada a ver com a história” , afirma o delegado.

Segundo o amigo da vítima, as duas pessoas que estavam no veículo eram pai e filho, tinham uma desavença com a testemunha e tinham ido ao local para acertar as contas com ela, não com Michel.

De acordo com Dorsa, ninguém tinha sido preso até o fim da manhã desta segunda-feira (27).

As investigações prosseguem para esclarecer as causas do crime.

Homem foi morto com tiros no rosto em Pontal, SP

Reprodução/EPTV

Morto a tiros

Michel Felipe Messias, de 29 anos, foi morto a tiros na Avenida Maria Lídia Neves Spindola, no Residencial São Benedito.

Ele conversava com um amigo quando uma motocicleta com duas pessoas chegou e uma delas efetuou os disparos.

Os quatro teriam tido uma breve discussão quando um dos suspeitos sacou a arma e atirou contra Messias. Ele também tentou atirar no amigo da vítima, mas ele não foi atingido.

A vítima morreu na hora. A Polícia Científica foi chamada no local e iniciou os trabalhos de perícia. Segundo Dorsa, a Polícia Civil tem imagens das câmeras de segurança que devem ajudar nas investigações.

O caso é nvestigado pela delegacia de Pontal

Fábio Júnior/EPTV

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

pappa2200