teto-de-bar-desaba-e-cinco-ficam-feridos-em-suzano,-na-grande-sp

Quatro pessoas tiveram suspeita de sofrer fraturas no braço e uma no braço. Vítimas foram encaminhadas a hospitais da região. Segundo a Prefeitura de Suzano, local estava interditado há um mês por falta de documentação. Laje de bar em Suzano desabou durante a madrugada deste sábado

José Antonio de Assis/TV Diário

Cinco pessoas ficaram feridas após desabamento da laje de um bar de Suzano, na Grande São Paulo, na madrugada deste sábado (4). O estabelecimento, localizado na região central da cidade, estava aberto quando a laje desabou. No entanto, o bar estava interditado há um mês pelo Departamento de Fiscalização de Posturas e pela Vigilância Sanitária por falta de documentação

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas por volta das 5h para atender a ocorrência. Equipes da Polícia Militar, da Guarda Civil de Suzano e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram foram direcionadas ao local. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, também foi acionado.

Equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil de Suzano foram direcionadas ao local

Rubens Guilherme Santos/TV Diário

Segundo a Secretaria de Saúde de Suzano, quatro pessoas foram feridas, sendo duas com escoriações leves e liberadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, uma encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba, e outra levada ao Pronto Socorro Municipal.

Neste último caso, um paciente de 28 anos recebeu o atendimento necessário no PS, sendo medicado e, neste momento, aguarda o resultado de exames de imagem para posterior atendimento junto à ortopedia.

Laje de bar de Suzano desabou na madrugada deste sábado

Corpo de Bombeiros/Reprodução

Bar estava interditado

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano informou que o estabelecimento operava de forma irregular, tendo sido interditado há um mês pelo Departamento de Fiscalização de Posturas e pela Vigilância Sanitária por falta de documentação.

A Prefeitura ainda disse que tem feito fiscalização. Inclusive, na noite desta sexta-feira, às 22h, as equipes dos órgãos fiscalizadores passaram pelo local, que se encontrava fechado, e interditou um bar ao lado, que também estava com documentação incompleta.

De acordo com o Departamento de Fiscalização de Posturas, a suspeita é de que o bar tenha sido aberto durante a madrugada, o que é considerado ilegal, haja vista a interdição realizada anteriormente. Com isso, o órgão, junto à Vigilância Sanitária, deverá promover o bloqueio do alvará de funcionamento.

É importante frisar que os órgãos fiscalizadores, GCM, Fiscalização de Posturas e Vigilância Sanitária, têm realizado diariamente o monitoramento dos bares da cidade, tendo potencializado os trabalhos neste começo de ano com a Operação Saturação, que conta com participação da Polícia Militar, com a fiscalização de cerca de 54 estabelecimentos.

Em relação ao trânsito, parte da Rua Sete de Setembro, que é mão única, foi interditada para perícia. Desta forma, a Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana está na organização do trânsito. Os motoristas devem se anteceder uma rua à direita (Rua Quinze de Novembro) ou pegar a segunda direita (Rua Sara Cooper).

A defesa dos proprietários do Privilege Bar disse que o problema ocorreu na parte estrutural e não estava relacionado à atividade do bar. Sobre a interdição do estabelecimento, um dos advogados diz não estar ciente. Ele também disse que os sócios do bar foram hospitalizados com algumas lesões.

Ainda de acordo com a defesa, os sócios adquiriram o estabelecimento há aproximadamente 30 dias.

Vittorio Rienzo