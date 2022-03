“TF1 est en deuil” : l’émouvant hommage de la chaîne en direct après la mort de Jean-Pierre Pernaut

Un hommage émouvant. Jean-Pierre Pernaut, ex-présentateur vedette du JT de TF1, est mort ce mercredi 2 mars à l’âge de 71 ans. C’est l’agent de son épouse, Nathalie-Marquay Pernaut, qui a annoncé la triste nouvelle. “Le père de Tom, Lou, Olivier et Julien est décédé des suites de son cancer du poumon“, a indiqué l’AFP. Une nouvelle qui a bouleversé les internautes mais aussi les personnalités publiques et le monde de la télévision. En effet, au tout début du JT de 20 heures sur TF1, Julien Arnaud a pris la parole et a eu une pensée pour le présentateur. “ TF1 est triste ce soir“, a-t-il lancé. “TF1 et tous ses personnels sont en deuil. On a appris le décès de Jean-Pierre Pernaut à 71 ans dont 33 passés à la tête du journal de 13h“, a-t-il poursuivi avant d’ajouter : “Il avait quitté son siège il y a moins d’un an et demi seulement après une carrière unique et monumentale“. Par la suite, ce sont des extraits du journaliste au fil des années qui ont été diffusés. A la fin de l’émission, la chaîne a souhaité à nouveau rendre hommage au présentateur en lui consacrant un long reportage, en présence de Gilles Pélisson, le directeur général du groupe TF1. Un hommage très bouleversant qui rappelle que Jean-Pierre Pernaut était très apprécié des téléspectateurs.

Il était mal. Jean-Pierre Pernaut est décédé des suites d’un cancer du poumon. C’est dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux fin novembre qu’il avait révélé à ses abonnés sa maladie. “Il y a eu une fuite annonçant dans les médias que je souffrais d’un cancer du poumon. C’est vrai, j’ai appris cette maladie au mois de mai dernier”, avait-il d’abord expliqué. Par la suite, il avait indiqué être en tort. “Pendant des années, on m’a répété d’arrêter de fumer mais je ne l’ai pas cru“, avait-il avoué avant d’ajouter : “J’aurais dû arrêter… Tout est sous contrôle“. L’emblématique présentateur avait souhaité prendre la parole publiquement pour faire passer un message important. “Si j’en parle c’est d’abord parce qu’il ne faut pas avoir peur du cancer”, avait-il poursuivi avant de rappeler qu’il est important de ne pas fumer. Une triste révélation mais il avait pu compter sur le soutien de ses proches mais aussi des téléspectateurs, très touchés par cette annonce inattendue. Pour rappel, Jean-Pierre Pernaut s’était battu contre un cancer de la prostate, qu’il avait vaincu.

Jean-Pierre Pernaut : quelles personnalités de TF1 lui ont rendu hommage ?

L’annonce du décès de Jean-Pierre Pernaut a beaucoup touché les personnalités publiques et notamment ses collègues. Il y a notamment Claire Chazal qui, contactée par téléphone par les équipes de BFMTV, a fait part de son “choc et de sa grande tristesse. J’ignorais qu’il était plus malade encore aujourd’hui. Je sais qu’il avait surmonté un cancer mais je ne savais pas qu’il y avait eu une récidive“, a-t-elle d’abord confié. “C’est une grande peine car j’ai côtoyé Jean-Pierre pendant les 25 ans que j’ai passé à TF1. C’était un compagnon chaleureux, drôle, sympathique et excellent journaliste. Je le voyais quotidiennement“, a-t-elle conclu. De son côté, Jean-Luc Reichmann, animateur des 12 Coups de Midi, a indiqué avoir “perdu un frangin. Pour moi, il ne sera jamais mort”, a-t-il conclu.

Jean-Pierre Pernaut © TF1

Jean-Pierre Pernaut © Giancarlo Gorassini

Julien Arnaud © TF1

Jean-Pierre Pernaut © TF1

Jean-Pierre Pernaut © TF1

Jean-Pierre Pernaut © TF1

Jean-Pierre Pernaut © TF1

Jean-Pierre Pernaut © Christophe Clovis

Jean-Pierre Pernaut © Gwendoline Le Goff

Jean-Pierre Pernaut © JLPPA

Jean-Pierre Pernaut © Giancarlo Gorassini

Jean-Pierre Pernaut © Yoan Valat