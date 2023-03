Il decreto ministeriale relativo al prossimo TFA sostegno è in ritardo: atteso per l’inizio dell’anno pareva potesse vedere la luce entro febbraio. Invece, al momento, non vi è l’ombra per lo start all’ottavo ciclo del corso di specializzazione.

Vito Califano