The Baker and The Beauty, Nathalie Kelley è Noa Hamilton: ricordate dove l’abbiamo già vista?

Debutterà stasera su Canale 5 “The Baker and The Beauty”, comedy drama dal sapore sudamericano: conosciamo meglio l’attrice Nathalie Kelley.

Estate, tempo di soap: come ogni anno, con l’arrivo della bella stagione e tanti programmi che vanno in vacanza, Canale 5 sperimenta prodotti per gli appassionati di trame dalle tinte rosa. E’ successo con le serie arrivate dalla Spagna, con quelle giunte dalla Turchia, e questa sera, subito dopo la puntata di Mr.Wrong con l’amatissimo Can Yaman, sarà la volta di The Baker and The Beauty. Si tratta dell’adattamento della serie israeliana “Lehiyot Ita” ideata da Assi Azar e ambientata a Bat Yam e a Tel Aviv.

Nella versione americana invece ci troveremo a Miami con un cast composto da attori per la maggior parte sudamericani. La protagonista è l’attrice Nathalie Kelly, che interpreta il personaggio di Noa Hamilton. Scopriamo meglio chi è questa stupenda ragazza e la sua straordinaria carriera.

Nathalie Kelley, tutto ciò che c’è da sapere sulla protagonista di The Baker and The Beauty

Nata da padre argentino e da madre peruviana di origini francesi, Nathalie Kelley è cresciuta a Sydney, in Australia. Mentre studiava alla North Sydney Girls High School lavorava come ballerina di salsa. Dopo il diploma va a vivere a Los Angeles dove dopo una piccola parte nella commedia Take Me Home Tonight, nel 2006 ha l’occasione di recitare nel ruolo di Neela nel film The Fast and the Furious: Tokyo Driff.

Tra i suoi lavori più importanti, possiamo citare la parte di Sybil, nell’ottava e ultima stagione di The Vampire Diaries e il personaggio di Cristal Flores nel reebot di Dynasty.

Nathalie ha anche partecipato al video della canzone Just the Way You Are di Bruno Mars nel 2010 e a quello di Luna Llena dei Baby Rasta & Gringo nel 2012.

Dopo una relazione con Zach Roerig, conosciuto sul set di The Vampire Diaries, l’attrice ha sposato Jordy Burrows dopo aver annunciato il fidanzamento solo un mese prima.

E voi guarderete la prima puntata di The Baker and The Beauty stasera?