the-baker-and-the-beauty:-trama,-cast,-numero-puntate,-repliche,-location

Per Mediaset l’estate si tinge di serie tv. Da oggi lunedì 14 giugno in seconda serata a mezzanotte andrà in onda su Canale 5 The Baker and the Beauty. L’appuntamento prevede l’adattamento della già conosciutissima versione israeliana che prende il nome di Lehiyot Ita ideata da Assi Azar, conduttore del Grande Fratello israeliano e dell’Eurovision Song Contest 2019 – incluso anche nella lista delle 100 persone omosessuali più influenti al mondo dal magazine Out).

Dopo aver spopolato negli Stati Uniti e in Sud America, ora è la volta dell’Italia. Un romantic drama naturalmente più fresco che è già caso mediatico dell’anno. E sì, perché in Usa la serie tv è stata sospesa alla prima stagione per i bassi ascolti nonostante mantenesse un indice di gradimento molto alto da parte del pubblico e della critica.

Dalla parte di chi vorrebbe un seguito per The Bakery and the Beauty si sono schierate Zoe Saldana ed Eva Longoria (ex Desperate Housewife produttrice di Grand Hotel, in onda in questi giorni su Canale 5) che hanno sottolineato l’importanza di mantenere nella realtà televisiva maggiore rappresentazione e diversità della multietnicità come la serie si propone di fare. Infatti, dispone di un cast interamente latino.

The Bakery and the Beauty si compone di 9 puntate. Ecco di seguito tutte le informazioni a riguardo.

Chi sono gli attori

Il cast è composto da Victor Rasuk (Tom Clancy’s Jack Ryan) e a cui è assegnato il ruolo del protagonista il panettiere Daniel Garcia. Nathalie Kelley (Dynasty, The Vampire Diaries), invece, è la spalla di quest’ultimo nella serie tv. Infatti veste i panni di Noa Hamilton, la modella famosa e popolare di cui il ragazzo si innamora.

Attorno a loro ruotano Michelle Veintimilla (Seven Seconds) che interpreta Vanessa, fidanzata storica di Daniel; Dan Bucatinsky (Scandal) nei panni di Lewis, manager della protagonista; Noah Mills (Sex and the City 2, 2Broke Girls), nelle vesti dell’ex ragazzo di Noa, Davis; David Del Río (Wicked), Belissa Escobedo (Don’t Look Deeper) che prestano il volto a Mateo e Natalie, fratelli di Daniel.

E poi ancora nella rosa di attori Lisa Vidal (Being Mary Jane) e Carlos Gómez (The Glades) che sono i genitori di quest’ultimi.

Dove è stata girata

La serie tv The Bakery and the Beauty è ambientata interamente negli Stati Uniti. Il pilot è stato girato ad Atlanta, capitale della Georgia mentre il resto delle scene sono state prodotte nell’isola caraibica di Porto Rico.

Le repliche

The Baker and the Bauty sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale di Mediaset. Le puntate, solitamente, vengono caricate sulla piattaforma parallelamente alla messa in onda. Alternativamente è possibile vedere gli episodi della serie tv sull’app MediasetPlay, disponibile per iOS e Android.

La trama

Noa Hamilton ha tutto. È una modella bella, famosa, ricca e ha anche un bellissimo fidanzato, Davis. Tuttavia, qualcosa nella sua vita va in frantumi. Infatti, un giorno scopre che il suo ragazzo l’ha tradita con una sua collega e a quel punto decide di lasciarlo.

Per festeggiare il suo nuovo status di single trascorrere una serata con le sue amiche ed il suo manager Lewis in un ristorante. Qui assiste a una scena epocale. Vanessa, fidanzata di Daniel, un normalissimo ragazzo che di lavoro fa il panettiere, chiede in sposo quest’ultimo ma lui, imbarazzato, rifiuta. Conseguentemente viene lasciato e Noa, impietosita dall’accaduto, decide di risollevare il morale di Daniel regalandogli tre desideri da esaudire.

Tra i due scatta subito la scintilla, tuttavia quando Daniel viene a sapere che Noa è solita prendersi gioco degli estranei, si allontana da lei. Tutto sembra concludersi se non che il giorno seguente la panetteria di famiglia è investita dai follower di Noa, che sui social ha pubblicamente consigliato di recarvi.

Nonostante quini la diversità di carattere e di status, tra Noa e Daniel nasce del tenero ma i due dovranno affrontare numerosi ostacoli.