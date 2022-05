The Blind Monkeys opening Metallica e Greta Van Fleet a Firenze Rocks domenica 19 giugno 2022

Sarà la band milanese ad aprire il concerto-evento dei Metallica e Greta Van Fleet domenica 19 giugno 2022 alle ore 17:00 in occasione di FIRENZE ROCKS presso l’Ippodromo del Visarno.

“Appena abbiamo saputo abbiamo pensato fosse uno scherzo. Nel 2020 la pandemia ha travolto le nostre vite mentre stavamo lanciando un album, progettando un tour e tra le possibilità c’era anche una data a Firenze. Saltò inevitabilmente tutto. Siamo riusciti a non abbattarci, consapevoli che c’era chi stava decisamente peggio di noi, e appena possibile siamo ripartiti. Per noi questo concerto è un sogno e un’occasione per chiudere un cerchio, ripartendo da dove avevamo finito. Vogliamo viverlo appieno, suonando le nostre canzoni e divertendoci! Ci tremeranno le gambe, ma fa parte del gioco”. Commenta la band

Biografia

I The Blind Monkeys acquisiscono la loro formazione stabile nell’estate 2016.

Sono composti da da Federico Arduini alla voce, Paolo Malocco alla chitarra solista, Edoardo Buonfino alle tastiere, Giacomo Moroni alla batteria e NicolaRulli al basso. Nel 2017 affiancano al repertorio di cover British rock anni ’70la scrittura di brani inediti che porterà nei successivi mesi alla vittoria di diversi premi e riconoscimenti a livello locale e nazionale. Nel 2018 iniziano laproduzione di singoli e del primo loro album, Argini, pubblicato nell’agosto2020, pre-prodotto in Sony Music Italy e prodotto con Bios Music Studios. In parallelo con la registrazione, l’esibizione live costituisce un punto cardine della loro espressione, in una fusione di suono, empatia e primordialità.

