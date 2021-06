The Book of Boba Fett racconta che cos’è successo dopo la prima trilogia di Star Wars

Il mitico mercenario torna in una serie tutta sua. Il suo interprete Temuera Morrison anticipa che sarà l’occasione per scoprire come è sopravvissuto al mostruoso Sarlacc

La seconda stagione di The Mandalorian, terminata lo scorso dicembre, ha confermato la potenza narrativa di questa prima produzione ambientata nella galassia di Star Wars, ma ha lasciato aperti parecchi interrogativi. A cui, probabilmente, risponderanno le serie in arrivo, in particolare The Book of Boba Fett. Dopo i titoli di coda dell’ultimo episodio di The Mandalorian 2, nelle cosiddette scene post-credits, infatti, lo stesso Boba, interpretato da Temuera Morrison, si impossessa della base che fu di Jabba the Hutt accompagnato dalla cecchina Fennec Shand (Ming-Na Wen).

Finora si è detto poco della trama di The Book of Boba Fett, ma le recenti dichiarazioni dello stesso Morrison aprono qualche spiraglio: “Scopriremo una parte del passato del mio personaggio e dov’è stato dopo L’impero colpisce ancora. È venuto il momento di tornare indietro nel tempo e svelare di più su di lui e sul suo percorso”, ha commentato, forse dimenticandosi (o omettendo volutamente) che Boba Fett è stato visto per l’ultima volta ne Il ritorno dello Jedi, mentre cadeva nelle fauci del mostruoso Sarlacc e veniva dato per morto. Evidentemente, invece, è sopravvissuto. Temuera Morrison ha anche aggiunto che a dirigere gli episodi tornerà Robert Rodriguez, insieme ad “alcuni registi straordinari”.

The Book of Boba Fett dovrebbe debuttare sullo streaming Disney+ a dicembre. Tra le altre serie previste: la terza stagione di The Mandalorian, che è attualmente in fase di pre-produzione e probabilmente sarà diffusa dopoThe Book of Boba Fett, quindi all’inizio del 2022; Ahsoka, sulla Jedi interpretata da Rosario Dawson, che è in lavorazione. In arrivo anche Obi Wan-Kenobi, Andor, Lando e The Acolytes. A quanto pare, invece, è stato abbandonato il progetto Rangers of the New Republic, anche dopo l’allontanamento di Gina Carano che interpretava Cara Dune.