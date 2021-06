the-conjuring,-dopo-3-film-e-4-spin-off,-anche-il-diavolo-risulta-noioso

Tutto quel che di buono si era visto in L’evocazione è stato consumato e quest’ultimo episodio non è che una riedizione di temi già visti e di orrori già metabolizzati dal pubblico

Un ragazzo che durante un esorcismo furioso ha pregato il diavolo di prendere lui al posto del bambino posseduto e che, da quel giorno, ha avuto terribili incubi e visioni che suggeriscono la presenza del demonio dentro di lui, decide di andare in cima ad un albero in equilibrio precario con in mano una motosega accesa. Cosa potrà andare storto? The Conjuring – Per ordine del diavolo è un po’ questo tipo di film, quello in cui non solo il caso ma anche i personaggi sembrano mettercela tutta per creare le tragedie necessarie a mandare avanti la trama. Per ordine del regista.

E dire che la serie di film The Conjuring, partita con quello che in italiano era titolato L’evocazione, era iniziata con segno totalmente opposto, fu uno dei film che ad inizio anni ‘10 misero sotto gli occhi di tutti il fatto che l’horror, quello vero, era tornato e che era il genere più in forma, interessante e da seguire in circolazione. Oggi, dopo due sequel, quattro spin-off e un film blandamente collegato alla serie (La Llorona), The Conjuring 3 non ha più nulla della saga originale se non i due protagonisti, Ed e Lorraine Warren (sempre interpretati con ineffabile coerenza da Patrick Wilson e Vera Farmiga), i coniugi occultisti realmente esistiti, spiritisti che nella serie di film diventano una coppia di improbabili ma affascinanti acchiappafantasmi cattolici e tradizionalisti anni ‘70.

Come sempre il film adatta uno dei veri casi che i Warren hanno seguito, in particolare quello di Arne Cheyenne Johnson, ragazzo che dopo la valutazione della coppia sostenne durante il processo di essere stato obbligato dal diavolo a commettere un omicidio. La coppia assieme all’avvocato tentò invano di far accettare la possessione demoniaca come circostanza attenuante in tribunale, suscitando grande scalpore nel paese. Il film costruisce un’avventura intorno a questo, inventa le origini di quel maligno, espande le circostanze della possessione, crea una piccola mitologia e soprattutto fa quello che la serie The Conjuring non aveva mai fatto fino ad ora, organizza i combattimenti tra buoni e cattivi.

Come sempre il male ha origini nell’America profonda, non in città o in un centro urbano ma nelle zone periferiche, poco densamente abitate, rurali e solitarie, là dove sembra che le persone siano abbandonate a se stesse, lontano dalla comunità e dalla salvezza della civiltà. Tutto nel film sembra spingere verso il convenzionale e verso il cinema d’azione più generico mentre qualche salto e qualche comparsa all’improvviso si ricordano di farci paura. Le motivazioni dei protagonisti cambiano, non agiscono più per lavoro ma il film è tutto all’insegna di “Questa volta è un fatto personale” e di un classico villain umano (!) in contatto con il male che è mosso dalla più banale e trita delle motivazioni: la sete di potere.

Nel momento in cui il film si sgancia dai fatti veri (l’omicidio, il processo, le argomentazioni dei coniugi Warren a favore della possessione) entra in campo il manuale della buona sceneggiatura. I punti da passare sono tutti messi in fila, dai rapporti del cattivo con i genitori, alla minaccia incontrata all’inizio senza sapere che è tale e poi scoperta alla fine, l’oggetto magico da distruggere per risolvere tutto in un colpo solo, il montaggio alternato dei due protagonisti, uno nei guai e l’altro che lo scopre e corre ad aiutare… Si potrebbe andare avanti a lungo perché The Conjuring 3 a differenza dei precedenti è proprio costruito per essere risaputo e suonare familiare a molti. È costruito da un produttore spaventato dal concetto di novità più che da uno sceneggiatore che ha voglia di scrivere qualcosa di sorprendente.

Che nel finale poi ci sia lo scontro ultimo tra buoni e cattivi, tra sceriffo e fuorilegge, tra supereroe e sua nemesi, uno scontro condotto con mosse magiche e contromosse, suona davvero come la negazione delle già flebili premesse di plausibilità e “tratto da una storia vera” a cui la saga si è sempre appoggiata per costruire il suo fascino. Così facendo anche la particolarità di questi protagonisti, che hanno la calma e la serenità di una coppia di genitori ma poi anche il coraggio e la confidenza con l’occulto di due spiritisti, si perde e lentamente. Lungo il film i Warren diventano due eroi come molti se ne sono visti, in un film come molti se ne possono vedere.