THE COURT ELETTO MIGLIORE BAR D’ALBERGO DELL’ANNO

Nel 2021 en plein di riconoscimenti per l’esclusivo cocktail bar della Capitale guidato da Matteo Zed: dopo il buon posizionamento nei “Top 500 Bars” e l’ingresso nei “World’s 50 Best Bar”, il 13 dicembre a Milano The Court ha ritirato il Premio Amaro Tosolini come “Migliore Bar d’Albergo” dell’anno durante la Barawards Gala Evening, la prestigiosa cerimonia di premiazione organizzata da Bar Giornale

Se Matteo Zed quest’anno avesse giocato alla roulette, l’en plein sarebbe stata la massima vincita possibile, relativa alla puntata effettuata su un singolo numero. E per rubare un’altra espressione al gioco d’azzardo “Les jeux sont faits!”. Così è stato. Nell’ultimo trimestre la posta in gioco è stata sempre più alta e il bartender di fama internazionale è tornato “a casa”, quella con un’esclusiva vista sul Colosseo che affaccia su un’antica palestra di gladiatori romani, con una tripletta di premi e un radioso avvenire davanti. Dopo il passaggio dalla 71esima alla 49esima posizione nei Top 500 Bars 2021 e l’ingresso nell’Olimpo mondiale della miscelazione conquistando il 64esimo posto nei World’s 50 Best Bar, The Court è stato eletto Migliore Bar D’Albergo dell’anno in Italia.

La premiazione si è tenuta a Milano durante una serata di festa che si è svolta lo scorso 13 dicembre in occasione della Barawards Gala Evening, prestigiosa cerimonia di premiazione organizzata da Bar Giornale, magazine leader nel settore, e da Dolcegiornale, Hotel Domani e Ristoranti. Un ulteriore successo per il cocktail bar di Palazzo Manfredi condiviso con più di 450 professionisti del mondo Horeca candidati in questa edizione, nata per valorizzare l’eccellenza dell’ospitalità made in Italy. Nel frattempo, The Court continua con slancio e passione la sua operatività, accogliendo gli ospiti tutti i giorni sulla terrazza attrezzata anche nei mesi più freddi e organizzando frizzanti rendez-vous con guest star internazionali della mixology che si esibiscono dietro al bancone più amato dagli appassionati di miscelazione in città, e non solo.

Roma vista dal The Court non è mai stata così bella. Caratteristica di tutte le proprietà del Gruppo, incluso il The Court, è “The View” ossia la vista. Fanno parte della Manfredi Fine Hotels Collection (www.manfredihotels.com), di proprietà dei conti Goffredo e Leonardo Ceglia Manfredi, Palazzo Manfredi Small Luxury Hotel a Roma con il suo ristorante stellato Aroma sul RoofTop Una Stella Michelin proprio difronte al Colosseo, Punta Tragara Small Luxury Hotel, Le Monzù e Mammà Restaurants – entrambi una Stella Michelin – ed il Castiglione incantevole maniero nella magica Isola di Capri.

Altra novità sono gli appartamenti nel centro storico della capitale e il nuovo Palm Suite Manfredi Small Luxury Hotel. Una realtà imprenditoriale con radici antiche, che si distingue come brand d’eccellenza nell’arte dell’ospitalità ed accoglienza italiana.



The Court

Via Labicana 125 – Roma

info@thecourtrome.it

Tel: 06 69354581