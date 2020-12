THE KICKS avrà una seconda stagione? 

The Kicks 2 stagione non confermata da Amazon Prime Video

The Kicks 2 stagione in arrivo prima o poi oppure no? Dopo la messa in onda tra il 2015-2016 del primo ciclo di episodi, molti fan si chiedono se continui con nuove puntate. Purtroppo al momento non ci sono conferme da parte del network.

The Kicks stagione 2 quando esce?

Come anticipato, non abbiamo una data di uscita per The Kicks 2 stagione anche perché la sitcom basata sui libri di Alex Morgan non è detto che continui. Anzi, stando all’attendibile The Futon Critic, la serie sembra essere cancellata / finita. In una nota, però, viene specificato che il futuro di The Kicks è rimasto in sospeso per più di un anno. Non essendoci state notizie di un rinnovo o di una cancellazione, la deduzione è che la serie sia stata cancellata.

Tuttavia, potrebbe arrivare un annuncio a sorpresa in qualunque momento.

The Kicks quante puntate ha?

continua a leggere dopo la pubblicità

La premiere di The Kicks con Sixx Orange e Noah Urrea Credits Todd Williamson e Getty Images per Amazon

Quanti episodi ci sono in tutto di The Kicks, quindi? Sono dieci gli episodi che compongono la prima stagione della serie. Ogni puntata dura tra i 22 e i 27 minuti essendo una sitcom.

The Kicks cast, attori e personaggi

Nel cast di The Kicks Sixx Orange per la parte di Devin Burke, Monica Lacy scelta per interpretare Sharon Burke e Gabe Eggerling che è Bailey Burke. E’myri Crutchfield interpreta Zoe Hanson, Sophia Mitri Schloss impersona Emma Gelbaum e Tim Martin Gleason è nel ruolo di Tom Burke.

The Kicks trama della serie

Devin Burke ha dodici anni e è molto brava a giocare a calcio. Sta per essere scelta come capitano della squadra della sua scuola nel Connecticut. La sua vita viene stravolta quando si deve trasferire in California con la sua famiglia.

continua a leggere dopo la pubblicità

Per Devin inizia un capitolo inedito della sua esistenza. Le abitudini devono cambiare e, soprattutto, è necessario prendere le misure con una nuova squadra di calcio. Devin è abituata a uno standard molto più elevato dal punto di vista sportivo di quanto non siano i Kentville Kicks. La giovane vuole fare vedere quanto vale, affermarsi come leader e, al tempo stesso, fare amicizie in un posto che le risulta decisamente non familiare.