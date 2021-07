the-lancet:-vaccini-antipolio-inoculati-fino-agli-anni-’80,-erano-contaminati-da-virus-cancerogeno-sv40

Pochi allora capirono che questi vaccini potevano anche essere un enorme, involontario e incontrollato esperimento nella trasmissione virale interspecie.

Ma dal 1955 al 1963, secondo uno studio finanziato dal National Institutes of Health (NIH) degli Stati Uniti del 1976, 98 milioni di americani da soli sono stati probabilmente esposti a vaccini antipolio contaminati con SV40, un virus delle scimmie che può causare il cancro negli animali.

Ora, un rapporto del 7 luglio su New Scientistha sollevato timori che centinaia di milioni di europei dell’est, asiatici e africani possano essere stati esposti all’SV40 nei vaccini antipolio di fabbricazione sovietica.

Michele Carbone del Loyola University Medical Center, Chicago, USA, ha annunciato al meeting del 2004 sui substrati cellulari del vaccino (Rockville, MD) che il vaccino sovietico avrebbe potuto essere contaminato fino agli anni ’80. Ciò è preoccupante poiché, nonostante 44 anni di dibattito medico, gli studi epidemiologici devono ancora stabilire in modo definitivo se l’SV40 abbia o meno causato il cancro nelle persone.

Quando Salk sviluppò il suo vaccino, invece di usare tessuti umani, come fecero gli scienziati che vinsero il premio Nobel per la prima coltivazione di poliovirus nella coltura tissutale, usò reni di scimmia macaco rhesus tritati, che erano fabbriche di poliovirus straordinariamente efficienti. Coloro che hanno cercato di soppiantare il vaccino inattivato dalla formaldeide di Salk con un vaccino orale vivo attenuato hanno utilizzato anche colture di reni di scimmia.

Nonostante un problema di fabbricazione che, nella migliore delle ipotesi, ha lasciato sei bambini che hanno ricevuto il vaccino paralizzati al braccio, e nonostante le preoccupazioni per i virus delle scimmie selvatiche, i vaccini di Salk sono stati dichiarati sicuri ed efficaci dopo le prove sul campo del 1954. L’anno successivo, dopo l’approvazione riluttante dei regolatori governativi scettici, i vaccini di Salk furono resi disponibili in tutti gli Stati Uniti in modo gratuito.

Nel 1960, scienziati e produttori di vaccini sapevano che i reni delle scimmie erano le fogne dei virus delle scimmie. Tale contaminazione ha spesso rovinato le culture, comprese quelle di un ricercatore NIH di nome Bernice Eddy, che ha lavorato sulla sicurezza dei vaccini. Nel 1959, fresco di co-segnalazione che il virus del polioma del topo potrebbe causare il cancro in altri animali, Eddy ha testato il substrato renale di scimmia rhesus utilizzato per fare il vaccino contro la poliomielite. Ha iniettato 154 criceti appena nati con estratti delle colture cellulari: si sono sviluppati 109 tumori. Successivamente, ha macinato tre dei tumori e ha iniettato il residuo in altri criceti. Gli animali che hanno ricevuto iniezioni da due dei tre tumori hanno sviluppato tumori. Ma quando Eddy ha rimesso la sostanza nella coltura cellulare di scimmia, non è successo nulla e non è riuscita a isolare il virus sospetto.

In The Virus and the Vaccine: The True Story of a Cancer-Causing Monkey Virus, Contaminated Polio Vaccine, and the Millions of Americans Exposed , Debbie Bookchin e Jim Schumacher riferiscono che nel 1960, quando Eddy presentò i suoi risultati su un campione del polio vaccino al suo capo, di nome Joe Smadel, era livido e incredulo: “Le sue implicazioni – che qualcosa nel vaccino antipolio potesse causare il cancro – erano un affronto alla sua carriera”. La sua scoperta ha anche minacciato uno dei più importanti programmi di sanità pubblica degli Stati Uniti. “Nel 1960, decine di milioni di americani erano stati vaccinati contro la poliomielite, ed era politica sanitaria federale che tutti dovessero essere vaccinati e continuare a ricevere vaccini di richiamo Salk”.

Eddy ha cercato di informare i colleghi, ma è stata imbavagliata e privata dei suoi doveri normativi sui vaccini e del suo laboratorio. Tuttavia, due ricercatori della Merck, Ben Sweet e Maurice Hilleman, identificarono presto il virus in seguito chiamato SV40, l’agente cancerogeno che era sfuggito a Eddy. Nel 1963, le autorità statunitensi decisero di passare alle scimmie verdi africane, che non sono ospiti naturali dell’SV40, per produrre il vaccino contro la poliomielite. A metà degli anni ’70, dopo limitati studi epidemiologici, le autorità conclusero che sebbene l’SV40 provocasse il cancro nei criceti, non sembrava farlo nelle persone.

Avanti veloce fino agli anni ’90: Michele Carbone, allora al NIH, stava lavorando su come SV40 induce il cancro negli animali. Uno di questi era il mesotelioma, un raro tumore della pleura che nelle persone si pensava fosse causato principalmente dall’amianto. L’ortodossia sosteneva che SV40 non causava tumori umani. Incoraggiato da un documento del NEJM del 1992 che ha trovato “impronte” del DNA di SV40 nei tumori cerebrali infantili, Carbone ha testato le biopsie del tumore del mesotelioma umano presso il National Cancer Institute: il 60% conteneva DNA di SV40. Nella maggior parte dei casi, il virus delle scimmie era attivo e produceva proteine.

Ha pubblicato i suoi risultati su Oncogene nel maggio 1994, ma il NIH ha rifiutato di pubblicizzarli. I dubbiosi al NIH hanno sviluppato prove epidemiologiche che non hanno mostrato alcuna correlazione tra le persone che hanno ricevuto vaccini antipolio potenzialmente contaminati e l’aumento dei tassi di cancro. Altri hanno suggerito che il DNA di SV40 fosse un contaminante di laboratorio. Sul primo punto, l’Istituto di Medicina degli Stati Uniti ha esaminato tutti gli studi epidemiologici pubblicati sull’SV40 e li ha trovati inconcludenti. Nel frattempo, Carbone si era trasferito alla Loyola University. Lì ha scoperto come l’SV40 disabilita i geni oncosoppressori nel mesotelioma umano e ha pubblicato i suoi risultati su Nature Medicine nel luglio 1997. Studi in Italia, Germania e Stati Uniti hanno anche mostrato associazioni tra SV40 e tumori umani.

Tra il 1997 e l’inizio del 2003, affermano Bookchin e Schumacher, più di 25 studi pubblicati hanno trovato SV40 nei mesoteliomi umani; Altri 16 hanno trovato il virus in tumori cerebrali e ossei, linfomi e altri tumori e nei reni e nel sangue periferico.

A partire dal 2003, SV40 era stato trovato in tumori umani in 18 paesi sviluppati. Bookchin e Schumacher affermano che i tassi di tumori SV40-positivi sembrano più alti nei paesi che hanno utilizzato la maggior quantità di vaccino antipolio Salk contaminato, inclusi Regno Unito, Stati Uniti e Italia.

Come illustra la storia dell’SV40, finché gli scienziati non sapranno che esiste un virus nelle colture cellulari, non potranno creare un test per rilevarlo e quindi non potranno eliminarlo dai vaccini coltivati ​​su quelle colture. Potrebbero altri virus scimmieschi potenzialmente pericolosi annidarsi nelle colture primarie di reni di scimmia utilizzate per i vaccini contro la poliomielite? Tali preoccupazioni sono state alleviate nel gennaio 2000, quando il vaccino antipolio orale attenuato prodotto dagli anni ’50 dai Laboratori Lederle su colture primarie di rene di scimmia è stato rimosso dal mercato statunitense.

Poiché i casi di poliomielite wild-type erano stati debellati negli Stati Uniti a metà degli anni ’70, gli otto-dieci casi di paralisi causati ogni anno dal ritorno alla neurovirulenza del virus del vaccino vivo furono finalmente considerati non più accettabili. Il vaccino è stato sostituito con il vaccino antipolio ucciso di Aventis Pasteur cresciuto su una linea cellulare di scimmia VERO ben caratterizzata.

Bookchin e Schumacher si lamentano del fatto che dall’era di Bernice Eddy la gerarchia NIH è stata costantemente sprezzante nei confronti delle prove che l’SV40 dei vaccini potrebbe aver causato tumori umani. I funzionari che in precedenza avevano affermato che l’SV40 era innocuo sono stati autorizzati a valutare la ricerca indipendente che ha contestato tale conclusione: “Non sorprende che abbiano riaffermato la loro precedente saggezza”. Accettare che l’SV40 sia un cancerogeno per l’uomo, continuano, solleva interrogativi su quale dovrebbe essere la risposta del governo: “Una ricerca coordinata ed estesa dell’SV40 in altri tipi di tumori, unita a sforzi molto maggiori per studiare come il virus causa i tumori? Un programma di screening crash SV40 tra le popolazioni che hanno maggiori probabilità di essere state infettate? …Una campagna di vaccinazione anti-SV40?”

Il problema, continuano, In The Structure of Scientific Revolutions (University of Chicago Press, 1962) Thomas Kuhn suggerisce che i cambiamenti di paradigma non avvengono perché gli oppositori vengono convertiti dalle prove, ma piuttosto perché una generazione di investigatori e leader scientifici muore e viene sostituita da un’altra. Per studi epidemiologici credibili che confermino se l’SV40 dei vaccini antipolio ha causato il cancro nell’uomo, potremmo dover aspettare che una nuova generazione venga incaricata della burocrazia della ricerca sanitaria degli Stati Uniti.