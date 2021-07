Installazioni artistiche e performance dal vivo coinvolgeranno, fino al 1° agosto di quest’anno, i numerosi visitatori di The Mall Firenze e The Mall Sanremo. The Mall Luxury Outlets celebra con l’interessante iniziativa Art between us il connubio fra le due prestigiose sedi in Liguria e Toscana. Un’esperienza multisensoriale che sorprenderà gli ospiti e consentirà loro di conoscere e apprezzare le bellezze di due tra le più suggestive regioni italiane. Il primo step di questo inedito viaggio è collocato all’ingresso dei due luxury mall: all’interno di un’elegante cabina i visitatori troveranno Point of view, un cannocchiale panoramico che regalerà alcuni fra gli scorci più interessanti dei due luxury Mall. Ma non è tutto: da Firenze, infatti, si potrà sognare il mare cristallino della Liguria e visitare i suoi affascinanti borghi, mentre da Sanremo lo spettatore si immergerà fra le mille sfumature cromatiche delle morbide colline toscane.

The Mall Firenze, Art Between Us, Breathing Surrounding

Il percorso continuerà poi con Breathing the Surrounding, installazione immersiva perfettamente calata nel territorio: a The Mall Firenze le fragranze arboree e la riproduzione del tipico microclima del Chianti racconteranno la più autentica identità Toscana, mentre a The Mall Sanremo la fantasia viaggerà sulle ali del vento tra le onde del mare e il profumo della salsedine. La terza installazione renderà invece omaggio al territorio attraverso alcuni dei suoi simboli iconici. Il Castello di Sammezzano, luogo del Cuore del FAI dallo straordinario splendore, viene raccontato a The Mall Firenze attraverso una struttura di vetri e specchi che rifletterà i colori e le geometrie caratteristiche degli interni del castello. Le inconfondibili cupole a bulbo della celebre Chiesa Ortodossa Russa della città dei Fiori cattureranno invece l’attenzione a The Mall Sanremo grazie a tre strutture circolari che saranno reinterpretate per rendere omaggio a una delle meraviglie di Sanremo. Chiude il programma The Mall on stage, spazi all’avanguardia in cui avranno luogo performance live di musica, poesia e pittura (e molto altro). Con Art between us The Mall Luxury Outlets rende onore alla bellezza e al territorio. L’arte, in tutte le sue forme e magnificenza, permetterà a tutti i visitatori di vivere momenti unici e compiere un viaggio indimenticabile tra moda, bellezza ed eleganza. Le installazioni sono curate da Alessandro Moradei e Francesco & Lorenzo.