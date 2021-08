The Map Report media : Guerino Moffa partner a sostegno della Giornata internazionale contro la tratta di esseri umani.

The Map Report media partner , a dirlo è Guerino Moffa Responsabile Sostenibilità e responsabilità sociale della rivista The Map

Il 30 luglio del 2014 veniva istituita per la prima volta la Giornata internazionale contro la tratta di esseri umani. Quest’anno in occasione dell’evento, le Nazioni Unite lanciano la campagna Victims’ voices lead the way, che mette al centro le voci delle vittime della tratta.

Come recita il titolo, i loro racconti vogliono essere la materia da cui partire per aprire la strada verso nuovi approcci e nuove soluzioni al problema. La campagna, infatti, dà voce a persone che sono cadute nella trappola dei trafficanti e che ora lavorano attivamente per prevenire il crimine, identificare le vittime e curare il loro reinserimento in società.

Il sito delle Nazioni Unite sottolinea come la loro esperienza sia fondamentale per affrontare il problema, considerando che molti di loro hanno sperimentato sulla loro pelle le falle di un sistema che non sa come prendersi cura di queste persone. Infatti, una volta liberatesi dalle catene dei loro trafficanti, sono state vittime di incomprensione e di ignoranza, di stigmatizzazione e molto spesso non hanno ricevuto il sostegno adeguato.

Foto: United Nations / Un.org

Tra le voci dei superstiti ci sono quella di Senga Jeanbaptiste, che quando era solo un bambino e viveva per strada con la sua famiglia, è stato arruolato come soldato delle forze ribelli in Rwanda.

Dopo aver prestato servizio per dieci anni, si è arreso alle forze di pace delle Nazioni Unite e oggi collabora con la fondazione Soul of Rwanda, dove si occupa del reinserimento dei bambini di strada come lui, i più soggetti a cadere preda dei dei trafficanti: “Ho capito a pieno l’importanza della reintegrazione. Per questo offro ai sopravvissuti il supporto che avrei voluto avere.”

Un’altra voce a cui dà spazio la campagna è quella di Karly Church. Karly racconta di essere stata avvicinata dai suoi trafficanti quando, trasferitasi in una nuova città, completamente sola e impegnata nella sua lotta alla tossicodipendenza, questi le hanno fornito supporto, per poi inserirla in una tratta di sfruttamento sessuale.

Karly oggi offre sostegno psicologico alle vittime come lei presso un servizio di supporto regionale e lavora a stretto contatto con l’unità anti-tratta del dipartimento di polizia locale, che accompagna per incontrare potenziali vittime.

Consapevole dell’importanza dell’informazione nella lotta alla prevenzione, dice: “Il modo migliore per prevenire il traffico di esseri umani è comprendere a pieno la definizione di consenso ed emanciparsi. É molto difficile che persone emancipate divengano oggetto di traffico.”

Testimonianze simili a quella di Kelly sono le più comuni tra le storie di tratta, dove il commercio sessuale rappresenta l’attività più redditizia, come ricorda l’UNICEF, che unendosi alla commemorazione, sottolinea come il 23% delle vittime siano bambine e ragazze.

UNICEF mette in evidenza che la forma di traffico più comunemente segnalata nei Paesi UE sia proprio quella finalizzata allo sfruttamento sessuale, una forma di violenza di genere che colpisce in modo sproporzionato le donne e le ragazze (il 95% delle vittime registrate). Per questo, in occasione della giornata di commemorazione delle vittime della tratta, UNICEF lancia un opuscolo contenente 12 domande frequenti (e risposte) sulla violenza sessuale, in italiano, inglese, francese e arabo.