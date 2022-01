the-map-report-ospite-della-xv-edizione-di-casa-sanremo

The Map Report parteciperà quest’anno alla quindicesima edizione di “Casa Sanremo”, l’originale format di hospitality della Rai, punto di aggregazione per tutti i giornalisti, gli artisti e gli addetti ai lavori che ogni anno confluiscono nella cittadina ligure per l’attesissimo festival della canzone italiana.

The Map Report sarà presente, con il proprio corner televisivo condotto da Massimo Lucidi, a tre serate della Club House, lo spazio esclusivo di Casa Sanremo riservato ad addetti ai lavori e giornalisti:

31 gennaio, Il futuro? Efficiente e solidale

Con la partecipazione di Giuseppe Ambrosio, Chairman di Ambrosio Audit UK Monaco Italia, Davide Devenuto, Presidente di LAB00 e fondatore dei progetti di solidarietà circolare SpesaSospesa.org e TempoSospeso.org, e Armando Lanza, dell’omonima Galleria d’arte di Forte dei Marmi, che insieme immagineranno un futuro sostenibile, con una migliore allocazione delle risorse.

Giuseppe Ambrosio condividerà le sue valutazioni sullo stato di salute delle imprese, mentre Lab00, l’onlus presieduta da Davide Devenuto, porterà la sua testimonianza in quanto laboratorio di idee innovative nell’ambito della sostenibilità.

1 febbraio, Verso un mondo sostenibile

Questa seconda serata ospiterà gli interventi di Adriano Ieva, Responsabile Europeo NatWest Sales Royal Bank of Scotland, Livio Livi, Direttore Risorse Umane, Sostenibilità e Relazioni Esterne Q8, Andrea Esquilini, founder di Mybestinvest e ancora Giuseppe Ambrosio.

In particolare, Livi di Q8 condividerà la sua visione sulla sostenibilità, maturata da da una lunga esperienza e responsabilità in una grande realtà di investimento estero in Italia: il Kuwait. Ieva di Royal Bank of Scotland offrirà la propria visione, derivante dall’esperienza in una grande banca internazionale e dalla lunga permanenza a Londra.

Ambrosio, titolare di uno studio di audit aziendale operante in più Paesi, aiuterà a tenere alto il livello del dibattito immaginando una ricaduta per le imprese.

2 febbraio, Storie di resilienza del merito e del talento

A parlare di made in Italy ci saranno il giovane imprenditore Maverick Lo Bianco, che con il suo lavoro promuove l’italian lifestyle a Londra e Salvio Passariello, chef dell’Agristor Le Due Torri, Presenzano, nell’alto casertano, che sta facendo conoscere la cultura alimentare del proprio territorio con il Laboratorio delle Eccellenze e il progetto di retail “Chiancheria” che si sta diffondendo tra Roma e Napoli. In collegamento da remoto, da Roma, ci sarà anche l’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’osservatorio nazionale amianto (ONA).

Ci sono tutti i presupposti e gli ingredienti per animare un originale storytelling del Paese dando luce a esperienze storie e prospettive di innovazione, digitalizzazione e sostenibilità: un incontro tra grandi e piccole realtà, italiane e straniere che alimentano una riflessione unica e originale sulla strada intrapresa dall’Italia verso il futuro sostenibile. Le videoriprese del dibattito saranno poi trasmesse sul canale The Map Report, Sky 513.

L’articolo The Map Report ospite della XV edizione di Casa Sanremo proviene da The Map Report.