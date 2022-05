The Map Report, Yaw Communication srl, ASSO.IMPRE.DI.A., Svicom | Real Estate Managers e Apicolturaurbana.it insieme per creare consapevolezza sull’importanza delle #api per la salute dell’uomo e dell’ambiente.

É stata presentata il 22 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, al Meet Digital Culture Centre di Milano, “Con le api nel cuore”, l’iniziativa sostenuta dal patrocinio della Regione Veneto, della Regione Lombardia e della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, che nei giorni scorsi ha visto l’installazione di arnie pensate per l’apicoltura urbana, nei pressi di 5 centri commerciali distribuiti sul territorio nazionale e che, attraverso visite didattiche, permetterà ai bambini delle scuole di entrare in contatto con il mondo delle api e di comprendere la loro importanza per la biodiversità. Progettata proprio per consentire di osservare le api in totale sicurezza, Honey Factory è una sorta di piccola torre di legno, che si sviluppa in verticale per permettere alle api di accedere alla struttura dall’alto. Grazie a un apposito percorso, infatti, gli imenotteri raggiungono l’arnia senza mai entrare in contatto con chi si trovi a passare nelle vicinanze, permettendo anche ai più piccoli di osservare da molto vicino l’universo delle api, senza pericoli. Una portella in vetro rende visibile la danza delle api, offrendo così uno spettacolo visivo, con gli insetti intenti a fabbricare nettare, ma anche sonoro, grazie al loro tipico ronzio. Di notevole importanza è il fatto che questi centri ospiteranno in modo permanente le Honey Factory, assumendosi l’impegno di curarne la manutenzione nel corso degli anni, oltre a quello di portare avanti un fitto calendario di iniziative di sensibilizzazione rivolte alle giovani generazioni.