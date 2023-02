THE ROYAL FRUIT DI ALBORE GIANLUCA: LA PROSSIMA TAPPA E’ SABATO CON DIXIE NELLA CAPITALE

The Royal Fruit avrà importanti partnership nel 2023 in riferimento al settore della cultura e del cinema, è già da tempo in espansione nel mercato estero ed è presente sui principali eventi della Capitale. Il prossimo avrà luogo sabato 11 febbraio a Roma nella location super fashion di Dixie.

Una “storia”, quella di The Royal Fruit, che comincia sulle tavole degli italiani e non solo dal 1945: l’ideatore è Gianluca Albore, da sempre ricerca della materia prima “migliore”; frutta fresca, frutta secca e verdure pulite.

La qualità del prodotto ed una “gamma” infinita di scelta sono i pilastri di questa attività commerciale e al tempo stesso il cavallo di battaglia di questa azienda, che è stata scelta per una delle principali kermesse ufficiali della RFW2023.

Ufficio Stampa