the-tire-cologne-2022:-ricco-programma-di-eventi-e-congressi-dona-nuovi-spunti

Fra poco meno di tre mesi a Colonia a The Tire Cologne 2022 il settore globale di ruote e pneumatici si ritroverà a un evento internazionale, dedicato a comunicazione e business, in presenza, per la prima volta dopo le restrizioni imposte dalla pandemia di Coronavirus.

A livello di contenuti The Tire Cologne 2022 si concentrerà principalmente sulle tematiche balzate agli onori della cronaca proprio nel contesto pandemico, fra cui anche la crescente esigenza di sostenibilità.

Dal 24 al 26 maggio 2022, The Tire Cologne presenterà i trend e i temi che animano il settore. Il programma di eventi e congressi prevede conferenze di relatori prestigiosi, aree tematiche e mostre speciali, confermandosi fonte di informazioni approfondite e suggestioni emozionali.

TIRE STAGE

Il “Tire Stage” è il palcoscenico sulle tematiche attuali del settore: in collaborazione con vari partner, nelle sessioni si tratterà e discuterà per esempio di “gestione della flotta“, “recycling” e “digitalizzazione“. L’intero programma del Tire Stage sarà trasmesso in live streaming e rimarrà disponibile sul sito internet di The Tire Cologne anche successivamente, come video on demand.

Il pomeriggio della prima giornata espositiva, il Tire stage ospiterà le conferenze e tavole rotonde della Tire Fleet Lounge. Come già nel 2018, anche nel 2022 la casa editrice ETM organizzerà uno speciale forum dedicato alle flotte, che propone interessanti conferenze e tavole rotonde per fleet manager e officine. La casa editrice continua con coerenza il percorso iniziato con i TIRE Fleet Days 2019, organizzati in collaborazione con Koelnmesse, per approfondire l’importanza di pneumatici, distribuzione e service per flotte di camion, furgoni, bus e autovetture. Prestigiosi relatori provenienti dal mondo industriale, rinomati esperti e tecnici saranno disponibili a condividere la propria esperienza. La Tire Fleet Lounge offre così ai responsabili di flotta uno straordinario vantaggio in termini di conoscenze, e una piattaforma ideale per avviare un dialogo con potenziali clienti.

La seconda edizione del Tire Recycling Forum si terrà mercoledì 25 maggio 2022 dalle 12:00 alle 15:00 sul Tire Stage. Il forum organizzato dalla rivista Tyre & Rubber Recycling in collaborazione con Koelnmesse prevede due sessioni di seminari, che affronteranno ognuna un ambito cruciale per la community mondiale del riciclaggio pneumatici.

La sessione 1, che si terrà dalle 12:00 alle 13:20 ed è intitolata “The Role of Recycling in Tyre Manufacturing Sustainability” (Il ruolo del recycling con riferimento alla sostenibilità della produzione di pneumatici), si occuperà della crescente importanza della sostenibilità produttori di pneumatici nuovi e del ruolo chiave interpretato dal riciclaggio.

La sessione 2 si terrà dalle 13:40 alle 15:00, porta il titolo “Developing Technologies and Future Prospects in Tyre Recycling” (Ultime tecnologie e prospettive future del riciclaggio dei pneumatici) e ospiterà dei relatori che analizzano l’importanza degli ultimi sviluppi tecnologici per il riciclaggio dei pneumatici con riferimento all’intero mercato. Il moderatore delle sessioni sarà Ewan Scott, editore di Tyre & Rubber Recycling.

Il tema “Accesso ai dati dei veicoli” sarà al centro di uno dei dibattiti organizzati dalle associazioni ZDK (Associazione dei concessionari tedeschi), wdk (Associazione dell’industria tedesca della gomma) e BRV (Associazione tedesca per il commercio al dettaglio di pneumatici e la vulcanizzazione), che si terrà il 25 maggio sul Tire Stage dalle 10:30 alle 11:30. Per chi opera sul mercato dei pezzi di ricambio automobilistici, fra cui officine e gommisti, un accesso il più possibile “snello” e illimitato ai dati generati dai veicoli e relativi ad essi rappresenta un fattore concorrenziale decisivo. Tuttavia in assenza di una regolamentazione in merito, l’industria automobilistica ha il coltello dalla parte del manico. In futuro per gli operatori dell’aftermarket sarà praticamente impossibile offrire servizi di manutenzione e sostituzione pneumatici? Una tematica esplosiva, che sarà affrontata da importanti rappresentanti dell’industria dei pneumatici, del settore delle officine e dell’industria automobilistica, i quali esporranno la propria posizione e saranno aperti al confronto e al dibattito.

Naturalmente anche la “digitalizzazione” resterà un elemento importante in seno al programma eventi di The Tire Cologne, in quanto riguarda tutti gli ambiti del commercio di pneumatici. In tema di acquisti interessa infatti l’ordine all’ingrosso della merce, i cataloghi, la disponibilità e la configurazione dei prodotti. Mentre per quanto concerne le vendite si va dai contatti con i clienti ai vari touchpoint digitali, per finire con gli incontri presso il punto vendita con il supporto di device digitali. In un incontro dal titolo “Acquisto, vendita e comunicazione con i clienti – il digitale nel commercio degli pneumatici“, Dietmar Winkler, redattore capo di ASP – Auto Service Praxis, discuterà con gli ospiti del livello attuale del mercato in tema digitalizzazione e delle lacune da colmare.

Boulevard of Sustainability

La sostenibilità sarà il cuore di The Tire Cologne e sarà incarnata dall’inedito Boulevard of Sustainability. Il boulevard centrale della fiera, asse nevralgico molto frequentato, fungerà da palcoscenico per puntare i riflettori su un ciclo di vita sostenibile dei pneumatici.

In varie isole tematiche espositori e partner approfondiranno le singole fasi e presenteranno i vari approcci: prodotti innovativi, ultimi studi, spunti preziosi.

Sarà raffigurata l’intera catena del valore di un pneumatico: dal reperimento delle materie prime alla produzione dello pneumatico, passando per la raccolta dei pneumatici dismessi, per finire con la rigenerazione e il successivo ricupero. Tutti gli approcci saranno incentrati esplicitamente su una gestione accurata delle principali risorse, per ottenere così un quadro rigoroso e sostenibile.

Global Retreading Conference 2022

Dopo l’ottimo avvio all’ultima The Tire Cologne, nel pomeriggio del 24 maggio, Bipaver, l’Associazione europea ricostruttori pneumatici, proporrà la seconda Global Retreading Conference (GRC).

Il programma della Conferenza internazionale 2022 sulla ricostruzione comprende una tavola rotonda sul valore e la necessità di promuovere la ricostruzione, come colonna portante di un’economia circolare nel settore pneumatici, un approfondimento sul mercato statunitense della rigenerazione, lo status quo con riferimento alla prevista introduzione di un’etichettatura europea per i pneumatici ricostruiti e gli ultimi sviluppi tecnici nell’ambito del controllo pneumatici.

Al termine della Global Retreading Conference saranno assegnati i premi relativi alle varie categorie dei “Recircle Awards 2022“.

Aree dedicate all’azione

Ideate e organizzate dall’Associazione tedesca per il commercio al dettaglio dei pneumatici e la vulcanizzazione (BRV), in collaborazione con altri partner, il programma prevede l’allestimento di due aree per dimostrazioni pratiche delle operazioni di montaggio e smontaggio di grandi pneumatici e/o pneumatici UHP/runflat.

Con riferimento alle autovetture le luci saranno invece puntate sul montaggio certificato wdk di pneumatici UHP e runflat. I pneumatici di diametro elevato e con un rapporto nominale basso costituiscono un segmento in crescita sia per la dotazione di serie che per il business delle parti di ricambio, grazie anche al contributo di SUV, vetture ibride e 100% elettriche.

Nel segmento dei pneumatici UHP/runflat, per offrire un servizio professionale e sicuro è indispensabile adeguare la strumentazione e garantire una qualifica adeguata degli operatori. Nel corso delle dimostrazioni di montaggio BRV e wdk (Associazione dell’industria tedesca della gomma) si serviranno di due modelli di vettura certificati wdk e di una selezione di pneumatici UHP/runflat unitamente alle relative ruote, per dimostrare come procedure o condizioni di lavoro non idonee possano causare danni ingenti e pregiudicare di conseguenza il treno di gomme, a volte anche dopo un lasso di tempo considerevole.

Nel segmento degli autoveicoli di trasporto, in collaborazione con la Bohnenkamp AG di Osnabrück, in un’area dedicata sarà illustrato il montaggio dei grandi pneumatici ad uso agricolo e industriale. Un numero crescente di dealer tenta infatti di “entrare” in segmenti come quello agricolo/forestale o di movimento terra e industriale, al fine di poter proporre un’offerta più concorrenziale. Tuttavia per poter offrire un servizio commerciale professionale in combinazione con le prestazioni necessarie, queste nicchie esigono un know how specifico con riferimento a montaggio e service.

THE TIRE COLOGNE si rivolge a produttori di pneumatici, rivenditori specializzati di pneumatici, centri d’assistenza autoveicoli, fornitori di attrezzature per autofficine, specialisti del riciclaggio e della ricostruzione e a tutte le imprese collegate al settore di pneumatici e autoveicoli.

La rassegna internazionale è organizzata da Koelnmesse con il patrocinio di Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. (BRV), l’associazione federale tedesca del commercio di pneumatici e vulcanizzatori.

Per maggiori informazioni consultare il sito: https://bit.ly/34rk1L4

Koelnmesse – Fiere di settore per l’industria della mobilità: con INTERMOT e THE TIRE COLOGNE, Koelnmesse presenta nel comprensorio fieristico di Colonia eventi leader internazionali a tema in temamobilità.

A partire dal 2022 Koelnmesse arricchirà il proprio portfolio con polisMOBILITY, un nuovo evento ibrido che illustra come potrà e dovrà essere la mobilità nelle città del futuro.

THE TIRE COLOGNE è incentrata non solo su ruote e pneumatici, ma anche sull’attrezzatura per officine e gommisti, nonché su un’offerta completa in tema di ricostruzione, riciclaggio e smaltimento dei pneumatici.

INTERMOT Colonia si concentra sulle due ruote a motore e lancia le più importanti novità nel campo di elettromobilità, accessori, abbigliamento, ricambi, customizzazione, viaggi e attrezzatura per officine.

Queste fiere sono piattaforme internazionali di business, punti di riferimento per il settore per la presentazione di nuovi prodotti, sviluppi e innovazioni.

Maggiori informazioni: https://www.thetire-cologne.com/trade-fair/the-tire-cologne/industry-trade-fairs/?_ga=2.172110181.717971040.1646987473-513116197.1646987473

