the-tire-cologne,-quasi-tutti-i-big-presenti,-dopo-4-anni-di-pausa

Il prossimo maggio, a Colonia, torna l’appuntamento con la fiera biennale dei pneumatici The Tire Cologne, dopo quattro anni di pausa dovuta alla pandemia. Continental, Falken, Hankook, Michelin e Pirelli hanno già confermato la loro presenza come espositori. La fiera si svolgerà dal 24 al 26 maggio 2022 a Colonia, in coincidenza con Autopromotec a Bologna. Questo – dicono gli organizzatori – ha messo diverse aziende nella condizione di scegliere se partecipare all’una o all’altra, ma per il futuro contano di avere un miglior coordinamento con i colleghi italiani.

The Tire Cologne 2022 è pronta dunque a ripartire con slancio e fornire al business la tanto agognata carica di energia. Lo hanno sottolineato Koelnmesse, organizzatore della fiera, insieme alla BRV, l’Associazione tedesca per il commercio al dettaglio di pneumatici e la vulcanizzazione, sponsor della rassegna, durante l’incontro digitale con la stampa del 26 gennaio 2022, a cui hanno partecipato oltre sessanta giornalisti internazionali del settore. “In particolare in questo momento le fiere sono essenziali per la ripartenza dei rispettivi settori, in quanto fungono da fonte di spunti e catalizzatore”, sostiene Oliver Frese, Chief Financial Officer di Koelnmesse. “Siamo più che pronti e nell’autunno 2021 i nostri programmi di igiene e sicurezza hanno dato buona prova di sé, per esempio durante Anuga a cui hanno partecipato 4.500 espositori e 70.000 visitatori. Non vediamo l’ora che arrivi maggio e con esso THE TIRE COLOGNE, che riporteremo finalmente a Colonia dopo l’anteprima del 2018.” Anche per Stephan Helm, presidente della BRV, la fiera di Colonia con la sua leadership svolge un ruolo decisivo: “Contiamo che THE TIRE COLOGNE riesca a scuotere il settore dall’”affaticamento digitale” e che il ritrovato incontro fisico fra i partecipanti alla TTC, piattaforma di riferimento del settore, possa scatenare un’energia positiva in uno scenario di mercato che si conferma complesso.”

THE TIRE COLOGNE si terrà dal 24 al 26 maggio 2022 a Colonia.

Anish Taneja, Presidente e CEO di Michel Nord-Europa, ha confermato, in una dichiarazione live, la partecipazione alla fiera come espositore. “THE TIRE COLOGNE è il più importante evento di networking per il nostro business B2B nella regione nordeuropea e oltre. Apprezziamo enormemente la possibilità di incontrare qui i colleghi e i rivenditori per discutere insieme tutte le tematiche importanti, come il futuro del settore degli pneumatici e della mobilità, e scambiare idee e visioni. Nello specifico pregustiamo ottimi incontri con i nostri clienti delle flotte e la possibilità di stringere nuovi contatti finalmente in presenza, ovviamente nel rispetto delle norme igieniche fissate, che prendiamo molto sul serio.“

Al momento THE TIRE COLOGNE 2022 si accinge ad accogliere a Colonia circa 300 espositori e marchi da oltre 30 Paesi, che presenteranno i propri prodotti e servizi. “Oltre a Michelin si sono iscritti anche Continental, Falken, Hankook, Pirelli e numerosi altri produttori di pneumatici”, conferma Ingo Riedeberger, Director di THE TIRE COLOGNE. Anche i segmenti service, officina e rigenerazione fanno registrare una buona partecipazione. Inoltre con TTC @home e la sua offerta di contenuti digitali, THE TIRE COLOGNE offre un ulteriore valore aggiunto. “I contenuti del TIRE Stage saranno trasmessi live in streaming e i contributi saranno resi disponibili anche sotto forma di VOD, video on demand, oltre la durata della rassegna. Quindi non vi perderete nulla, al contrario potrete gustarveli anche al termine dell’evento”, ha spiegato Riedeberger. Inoltre la TTC-App rende possibile e agevola la costruzione di network e contatti e una programmazione diretta degli appuntamenti.

Il “Boulevard of Sustainability” rappresenta una novità nel programma eventi di THE TIRE COLOGNE. Allestito in posizione centrale nel boulevard della fiera, calamiterà l’attenzione sul ciclo di vita sostenibile degli pneumatici. Conferenze di relatori prestigiosi, come la Global Retreading Conference, insieme ad aree tematiche e mostre speciali si confermeranno fonte di informazioni e ispirazioni.

THE TIRE COLOGNE si rivolge a produttori di pneumatici, rivenditori specializzati di pneumatici, centri d’assistenza autoveicoli, fornitori di attrezzature per autofficine, specialisti del riciclaggio e della rigenerazione e a tutte le imprese collegate al settore di pneumatici e autoveicoli. La rassegna internazionale è organizzata da Koelnmesse con il patrocinio di Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. (BRV), l’associazione federale tedesca del commercio di pneumatici e vulcanizzatori.

Koelnmesse – Fiere di settore per l’industria della mobilità: con INTERMOT e THE TIRE COLOGNE, Koelnmesse presenta nel comprensorio fieristico di Colonia eventi leader internazionali a tema in temamobilità. A partire dal 2022 Koelnmesse arricchirà il proprio portfolio con polisMOBILITY, un nuovo evento ibrido che illustra come potrà e dovrà essere la mobilità nelle città del futuro. THE TIRE COLOGNE è incentrata non solo su ruote e pneumatici, ma anche sull’attrezzatura per officine e gommisti, nonché su un’offerta completa in tema di rigenerazione, riciclaggio e smaltimento degli pneumatici. INTERMOT Colonia si concentra sulle due ruote a motore e lancia le più importanti novità nel campo di elettromobilità, accessori, abbigliamento, ricambi, customizzazione, viaggi e attrezzatura per officine. Queste fiere sono piattaforme internazionali di business, punti di riferimento per il settore per la presentazione di nuovi prodotti, sviluppi e innovazioni.

Maggiori informazioni: https://www.thetire-cologne.com/trade-fair/the-tire-cologne/industry-sectors

I prossimi eventi:

polisMOBILITY – Moving Cities, Cologne 18.05. – 21.05.2022

THE TIRE COLOGNE – The international trade fair for the tire industry, Cologne 24.05. – 26.05.2022

INTERMOT Cologne – International Motorcycle, Scooter and E-Bike-Fair (04.10. trade visitor and media day), Cologne 04.10. – 09.10.2022

