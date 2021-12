The voice senior, Antonella Clerici senza mezzi termini su Loredana Bertè “Non si …”

Lo scorso venerdì è andata in onda una nuova puntata di The Voice Senior, ovvero il programma condotto da Antonella Clerici e che vede anche la partecipazione di Gigi D’Alessio, Clementino, Orietta Berti e Loredana Bertè come giudici speciali. Ebbene, sembra che questa edizione del programma abbia avuto un grandissimo successo e di conseguenza anche Antonella Clerici. La conduttrice dopo aver attraversato periodo piuttosto particolare, essendo rimasta senza programmi televisivi due stagioni fa, adesso sembra essere tornata a vivere un momento davvero fortunato e non soltanto da un punto di vista lavorativo. Anche il programma E’ sempre mezzogiorno da lei condotto ed in onda per la seconda stagione consecutiva, sembra stia avendo un grande seguito. Di questo e di tanto altro ne ha parlato la stessa Antonella nel corso di una intervista che ha rilasciato al Magazine Vero. Ma cosa ha dichiarato?

Antonella Clerici, il grande successo di The voice senior

Come abbiamo già avuto modo di vedere, Antonella Clerici pare che stia vivendo un momento davvero molto speciale e non soltanto da un punto di vista privato, ma anche lavorativo. I programmi da lei condotti ovvero E’ sempre mezzogiorno e The voice Senior stanno riscuotendo un successo davvero strepitoso.

Il commento su Loredana Bertè

Nel corso di un’intervista che ha rilasciato proprio in questi giorni sembra che Antonella abbia voluto parlare soprattutto del programma serale di Rai 1 ed ha espresso anche la sua personale opinione su alcuni giurati. La conduttrice ha parlato di Loredana Bertè. “Se scorge un talento lo vuole a tutti i costi nel suo team…E’ l’imprevedibilità fatta a persona…Ogni volta non si sa mai dove andrà a parare…”. Quindi le parole dichiarate dalla Clerici. Inevitabilmente poi nel corso dell’intervista si è parlato del grande successo ottenuto da The Voice Senior ed il giornalista avrebbe sottolineato il fatto che proprio alla vigilia della prima edizione, nessuno pare potesse immaginarsi che il programma potesse avere il successo che poi ha avuto. In realtà però Antonella ha confessato di aver da sempre creduto in questo programma e di aver accettato la conduzione proprio per questo motivo.

Antonella parla del programma “Un inno alla positività e alla speranza”

“Avevo capito da subito la forza di questo format e il suo intrinseco messaggio: un inno alla positività e alla speranza…”. Queste ancora le parole della conduttrice che ovviamente è felice di aver trasmesso anche il suo messaggio al pubblico che ha risposto con tanto affetto e stima. “Una parte importante del nostro racconto si incentra sulle straordinarie storie di vita dei nostri protagonisti…”, questo ancora quanto aggiunto dalla conduttrice.