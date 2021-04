The Voice Senior: ci sarà la seconda edizione? Svelato il futuro del talent

The Voice Senior sarà riconfermato per una seconda stagione. Ad assicurarlo è Dagospia che spiega che lo show prodotto da Fremantle, programma rivelazione dell’autunno scorso di Rai Uno, dopo gli ottimi risultati ottenuti in termini di ascolti avrà una nuova edizione. Confermatissima anche Antonella Clerici alla conduzione. Dalla serie squadra che vince non si cambia.

Le novità non sarebbero finite qui: per la seconda edizione della trasmissione, la Rai dovrebbe concedere più puntate ad Antonellina. Sempre il portale diretto da Roberto D’Agostino precisa che l’allungamento dovrebbe essere di due puntate. Dunque nella nuova stagione gli spettacoli in prime time non saranno più cinque ma ben sette.

The Voice Senior è stato una scommessa vinta della Rai. Andato in onda dal 27 novembre al 20 dicembre 2020 in prima serata sulla rete ammiraglia del servizio pubblico ha avuto una media di share del 19%, venendo visto da circa 4.082.00 spettatori a ogni appuntamento. Un vero e proprio successo. Successo ancor più importante se si considera che per molti il talent non aveva più nulla da dare. Invece la formula ‘senior’, la conduzione della Clerici e lo spostamento da Rai Due a Rai Uno (The Voice of Italy è infatti andato in onda sul secondo canale Rai dal 2013 al 2019) hanno concorso all’ottima risposta del pubblico.

Antonella Clerici e il rilancio in Rai

The Voice Senior, assieme a È sempre mezzogiorno!, ha contribuito in maniera significativa al rilancio televisivo di Antonella Clerici. La conduttrice, infatti, prima di essere scelta da Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, per timonare i due suddetti programmi ha vissuto un periodo buio. Ad un certo punto sembrava addirittura vicina all’addio al servizio pubblico. Sono stati mesi difficili e complicati dal punto di vista professionale.

Antonella però non ha mollato. Ha atteso ed è stata ricompensata, sia dai vertici di Viale Mazzini sia dal pubblico, riprendendosi una delle prime serate della Rai, oltre alla trasmissione mattutina, che è andata a sostituire La Prova del Cuoco, altro programma che l’ha vista per molti anni protagonista in tv.