the-voice-senior:-tornano-albano-e-jasmine.-ecco-antonella-chi-fa-fuori-per-loro

Clamorosa indiscrezione sul futuro di The Voice Senior. Stando ad alcune fonti Rai consultate dal settimanale Nuovo Tv dovrebbero tornare nel programma di Antonella Clerici, in veste di Coach, Albano e la figlia Jasmine Carrisi. La coppia è stata presente già alla prima edizione, andata in onda nel 2020, per poi essere fatta fuori l’anno successivo. La produzione aveva deciso di far entrare nel cast Orietta Berti, star del momento dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e la hit estiva Mille cantata con Fedez e Achille Lauro.

Ebbene, sembra che ora dietro le quinte di The Voice Senior sia avvenuto un vero e proprio dietrofront. Gli autori del talent show dedicato ai cantanti over avrebbero richiamato Albano e la sua erede, nata dalla lunga relazione con Loredana Lecciso. Al posto di chi? Nientepopodimeno che di Orietta Berti! Pare infatti che la cantante di Cavriago non ritornerà nella trasmissione per altri impegni.

Confermati invece gli altri tre giurati di The Voice Senior ovvero: Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino. Pare che questo ripescaggio abbia riempito di gioia Albano ma soprattutto Jasmine Carrisi, che sogna di affermarsi nel mondo della musica. La 21enne vuole lasciare il segno con il suo talento e le sue competenze e per questo motivo ha detto no a due reality show importanti quali il Grande Fratello Vip e l’Isola dei Famosi.

Anche se sogna fin da bambina di diventare una cantante di successo, Jasmine Carrisi sta lavorando pure ad un piano B. La figlia di Albano e Loredana Lecciso si è iscritta all’Università: studia Comunicazione di impresa a Milano. E la vita privata? Al momento la giovane è single e non sogna né il matrimonio né i figli.

Il successo di The Voice Senior

La prima stagione di The Voice Senior ha appassionato quasi 4.1 milioni di utenti a puntata, con uno share pari al 19%. Numeri in leggero calo per la seconda edizione che ha avuto quasi 3.9 milioni di spettatori per ogni singolo appuntamento. La trasmissione tornerà in onda su Rai Uno il prossimo autunno.

L’articolo The Voice Senior: Tornano Albano e Jasmine. Ecco Antonella chi fa fuori per loro proviene da Più Donna – Notizie di Attualità, Gossip, Spettacolo e Tv.