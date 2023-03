Theatro Vasques recebe a peça ‘Chico Xavier em pessoa’ neste domingo

O espetáculo tem classificação indicativa livre e os ingressos podem ser retirados no local. Espetáculo é uma experiência narrativa sobre a arte da escuta, escrito como se fosse uma sabatina

O Theatro Municipal Vasques, em Mogi das Cruzes, recebe a peça “Chico Xavier em pessoa”, neste domingo (5). Serão duas sessões, uma às 18h e outra às 20h. O espetáculo tem classificação indicativa livre e o ingresso está cutando R$ 60 inteira e R$ 30 a meia-entrada e antecipado.

A peça é uma experiência narrativa sobre a arte da escuta, escrito como se fosse uma sabatina, na qual o ícone brasileiro da doutrina espírita aceita a tarefa de responder perguntas cruciais para o entendimento das inquietações existencialistas de nosso tempo.

Diferentes estrelas do teatro e da dublagem vão dar vozes aos curiosos que interpelam o médium em busca de conforto e paz acerca do futuro, do hoje, do ontem, do sempre.

A direção é de Rogério Faria Junior, que aposta num formato transmídia, entre encenação e vídeo. O texto é do crítico de cinema Rodrigo Fonseca.

O Theatro Vasques fica localizado na Rua Doutor Corrêa, 515 – Largo do Carmo, Centro.

“Chico Xavier em pessoa”

Quando: domingo (5)

Horário: 1ª sessão às 18h; 2ª sessão às 20h

Local: Theatro Vasques – Rua Dr. Corrêa, 515 – Largo do Carmo, Centro

Segmento: Teatro

Ingresso: R$ 60 inteira / R$ 30,00 meia e antecipado

Classificação: Livre

