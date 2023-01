Thiaguinho, teatro e festivais: confira programação cultural do Vale e região para o fim de semana

Eventos acontecem de sexta-feira (27) a domingo (29). No último fim de semana de janeiro as cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte e região têm opções de lazer para moradores e turistas de todas as idades.

Veja a agenda completa:

Thiaguinho

Joilson César/Ag Haack

Thiaguinho em Caraguatatuba

O cantor Thiaguinho faz show no último fim de semana do festival “Caraguá tá Show”. A entrada é gratuita, mas na internet há possibilidade de compra de ingressos para área vip e camarotes.

Data: sexta-feira (27)

Local: Praça de Eventos

Horário: 22h (abertura com outros shows às 18h)

Entrada: gratuita (área vip: R$ 55 e camarotes: 105)

“Verão na Montanha Cunha Fest”

O festival “Verão na Montanha Cunha Fest” continua acontecendo na cidade até este domingo (29). Esta será a quinta edição do evento, que conta com diversos shows musicais e gastronomia. Neste sábado (28) tem Bloco Tins e Bens e Tais e no domingo é a vez de Paula Lima e Serial Funkers.

Data: sexta-feira (27), sábado (28) e domingo (29)

Local: Praça da Matriz

Entrada: gratuita

“Música e Gastronomia no Deck” em Pindamonhangaba

Em Pindamonhangaba, o festival “Música e Gastronomia no Deck” chega como opção de lazer para os moradores. O deck fica próximo à entrada da cidade. Nesta sexta-feira tem show da cantora Luana Camarah às 21h. No sábado e domingo o evento tem início ao meio-dia.

Data: sexta-feira (27), sábado (28) e domingo (29)

Horário: sexta-feira às 21h, sábado e domingo a partir do meio-dia

Entrada: gratuita

Frozen e Pinóquio em São José dos Campos

No Teatro Colinas tem espetáculo para o público infantil neste final de semana. Na sexta-feira (27) tem Pinóquio e no sábado (28) é a vez de Frozen. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet.

Data: sexta-feira (27) e sábado (28)

Local: Teatro Colinas

Horário: 16h

Entrada: R$ 25 (Pinóquio) e R$ 30 (Frozen)

Ufficio Stampa