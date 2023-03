Thiaguinho volta a Natal com a ‘Tardezinha’ em agosto; venda de ingressos é iniciada

Show será realizado na Arena das Dunas, no dia 19 de agosto. Thiaguinho retorna a Natal com a Tardezinha

Divulgação

Natal vai receber o projeto “Tardezinha”, do cantor Thiaguinho, no dia 19 de agosto. O show será realizado na Arena das Dunas. Os ingressos para o público em geral começaram a ser vendidos nesta sexta-feira (3), com preços a partir de R$ 130.

A nova turnê vai passar por 25 cidades do país em 2023, entre abril e dezembro.

A venda para a edição Natal é feita pela internet.

Com organização da Clap Entretenimento, a Tardezinha retorna à capital potiguar após três anos.

O projeto tem repertório composto por clássicos do samba e do pagode da década de 90 e dos anos 2000, além de sucessos atuais, em show realizado num palco 360º.

Com o evento, Thiaguinho atraiu quase um milhão de pessoas pelo país e, ao longo de quatro anos, foram 162 edições por 22 estados, sempre com ingressos esgotados. O encerramento foi realizado em um dos palcos mais icônicos do mundo, o Maracanã, momento registrado em documentário para o Globoplay.

Vito Califano