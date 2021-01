this-is-the-end:-twitter-banna-trump-per-sempre!

Dopo neanche dodici ore dal ritorno di Donald Trump su Twitter, che il bizzarro presidente uscente degli USA ha pubblicato nuovamente un post dei suoi in cui incitava all’odio e istigava alla violenza. Alla fine, pochissimi minuti fa, è arrivata la notizia ufficiale: bannato per sempre dal noto social network dell’uccellino blu.

Donald Trump, storia di un uomo che non sa fermarsi

Sull’account “Safety” ufficiale di Twitter si può leggere chiaramente:

Dopo un’attenta revisione dei recenti Tweet dell’account @realDonaldTrump e del contesto che li circonda, abbiamo sospeso definitivamente l’account a causa del rischio di ulteriore incitamento alla violenza.

Twitter ha sospeso definitivamente l’account del presidente Donald Trump, citando “il rischio di ulteriore incitamento alla violenza“.

Il post è stato condiviso circa 45 minuti prima della stesura di questo articolo.

L’account del presidente è stato inizialmente bandito per 12 ore il 6 gennaio a causa di “gravi violazioni della nostra politica di integrità civica“, dopo che ha utilizzato la piattaforma per postare la condanna contro il vicepresidente Mike Pence mentre i suoi sostenitori hanno preso d’assalto il Campidoglio.

Ora, società ha sospeso per sempre l’account del presidente dopo anni di pressioni pubbliche e diversi tentativi di limitare la portata del suo account negli ultimi giorni. Centinaia di dipendenti di Twitter hanno firmato una lettera in cui si esortava il CEO di Twitter Jack Dorsey a vietare a Trump l’utilizzo la piattaforma per incitare alla violenza dopo l’assedio del Campidoglio. In un post sul proprio blog, la compagnia americana ha scritto:

Nel contesto degli eventi orribili di questa settimana, mercoledì abbiamo messo in chiaro che ulteriori violazioni delle Regole di Twitter avrebbero potenzialmente portato a questa stessa linea di condotta. Il nostro quadro di interesse pubblico esiste per consentire al pubblico di ascoltare direttamente i funzionari eletti ei leader mondiali. Si basa sul principio che le persone hanno il diritto di detenere il potere di rendere conto in pubblico. Tuttavia, abbiamo chiarito da anni che questi account non sono al di sopra delle nostre regole e non possono utilizzare Twitter per incitare alla violenza. Continueremo ad essere trasparenti riguardo alle nostre politiche e alla loro applicazione.

Questa è stata la seconda volta in una settimana in cui Twitter ha agito contro il profilo social dell’eclettico (per non dire altro) presidente. Si noti che, inizialmente, l’azienda ha rimosso tre tweet che promuovevano teorie relative al complotto sulle elezioni. Segnaliamo che l’account @POTUS ufficiale di Trump è ancora attivo.

Nel post, la società ha citato i due tweet più recenti di Donald come spiegazione per la rimozione. Giusto per farvi capire, in uno, Trump ha scritto:

I 75.000.000 di grandi patrioti americani che hanno votato per me, AMERICA FIRST, e RENDONO L’AMERICA GRANDE ANCORA, avranno una VOCE DA GIGANTE nel futuro. Non saranno mancati di rispetto o trattati ingiustamente in alcun modo, forma o forma !!!

Go home, Donald, you’re drunk. Again.

Caro @realDonaldTrump, l’hai capito o no che questa è la fine? Ah no, non possiamo taggarti per farti ascoltare la canzone…

This is the end.