“ti-immagino-nuda-e-vorrei-essere-accanto-a-te”,-le-lettere-di-franco-califano-a-patrizia-de-blanck

Patrizia De Blanck, contessa ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, racconta la sua storia d’amore con Franco Califano, cantautore scomparso nel 2013. Una vera storia d’amore e non solo una semplice avventura quella tra Califano e la contessa. “Il nostro legame non fu solo un’avventura come si crede, ma una vera storia d’amore”, racconta la donna al settimanale Oggi che l’ha intervistata, “Franco mi adorava e anch’io ero molto presa da lui. A rendere particolarmente intrigante il nostro legame era la nostra appartenenza a mondi diversi, che si attraevano e si respingevano a un tempo”. Non ha chiarito quale sia stata la durata del loro legame.

Le lettere di Franco Califano

A dimostrare che il loro fu un legame importante sono le lettere pubblicate dalla contessa, scritte proprio da Califano. “Ti immagino nuda come sei abituata a dormire e non ti nascondo che vorrei essere accanto a te… È un momento bellissimo e io te lo offro come ti regalerei me stesso. Teneramente Franco”, si legge all’interno di una di esse.

in foto: Patrizia De Blanck

Perché finì tra Patrizia De Blanck e Franco Califano

La contessa ricorda che la storia d’amore con il cantautore terminò per motivi futili ma che all’epoca la donna considerava importanti: lui rifiutava di raggiungerla nella sua casa di Montecarlo e non aveva mai smesso di fumare a letto, abitudine che infastidiva Patrizia e che Califano non avrebbe mai abbandonato. “Ebbi altri amori, ma in nessun uomo trovai l’imprevedibilità, l‘ironia e il senso del meraviglioso di Franco. Come a dire che, dopo avere avuto un amante come lui… tutto il resto è noia”, racconta ancora la contessa citando una tra le frasi più famose scritte dal cantautore. Diversi altri i personaggi famosi con i quali la contessa ha avuto una relazione. Ma quella con Califano sarebbe stata una tra le più importanti.