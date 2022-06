Ti innamori sempre della persona sbagliata? Ecco perché

Sarà capitato anche a te di sentirti attratta dalla persona sbagliata: potrebbe non amare le stesse cose che ami tu, potrebbe non essere abbastanza sensibile per te o non avere un aspetto gradevole oppure tanti altri difetti.

Si tratta di un’esperienza che ci coinvolge tutti, infatti è perfettamente normale, non sei l’unica. La cosa interessante però è domandarsi perché siamo attratti dalle persone sbagliate?

Inoltre, se ti è capitato una sola volta potresti non aver sofferto così tanto, ma se è una costante delle tue relazioni è importante analizzarne le cause.

Perché lo facciamo?

Potresti pensare che si tratta semplicemente di sfortuna, ma devi sapere che esiste un motivo per cui siamo attratti da persone completamente sbagliate per noi. Ce lo spiega Shelly Bullard, terapeuta matrimoniale e familiare, che ha analizzato più volte la questione. La dottoressa Bullard crede che ognuno di noi possegga due differenti tipi di sé: il piccolo sé e il sé spirituale.

Il primo viene anche chiamato il sé ferito, in quanto è la parte di noi che si sente incompleta o difettosa. Mentre il sé spirituale, o sé superiore, è la tua parte maggiormente legata all’amore, alla sapienza e alla pace interiore. Il tuo sé ferito mette costantemente in dubbio il tuo valore, mentre quello spirituale lo protegge.

Le nostre giornate sono fatte dall’alternarsi di queste due personalità interne. Ci sono momenti in cui prevale il piccolo sé e ci sentiamo inferiori o insignificanti. Questa parte di noi ci porta a cercare costantemente una convalida fisicamente tangibile. Potrebbe essere la ricerca di un migliore impiego, una relazione più felice, l’approvazione dei nostri coetanei oppure ogni cosa che possa confermare il nostro valore. Il problema è che questa parte di noi non è mai felice e non lo sarà mai: la sua natura è quella di farti sentire incompleta. Per questo motivo, quando operi con questa parte, senti sempre che ti manca qualcosa.

Il sé e le relazioni

Quando si tratta di rapporti romantici, il nostro piccolo sé agisce attivamente aggrappandosi al dolore in modo da farci sentire sempre più feriti. Proprio questa ferita, che non guarisce mai e che portiamo con noi, sarà il motivo per cui attireremo persone con la stessa sofferenza. Bullard sostiene che “Il tuo inconscio è programmato per attirare persone che hanno le tue ferite. La ragione di questo è che crescerete”.

Riuscire a risolvere queste ferite non è affatto facile in quanto non possiamo curare qualcosa che non vediamo e non riusciamo a identificare. Eppure dobbiamo trovare il modo di affrontare il trauma emotivo per accettarlo e superarlo.

La soluzione proposta da Bullard è quella d’identificarsi più spesso con il nostro sé superiore. Questa parte di te è quella che conosce meglio il tuo valore e ti fa sentire degna, capace e soprattutto completa. Privilegiando questo lato di te, riuscirai a renderti conto che tutte le persone sbagliate incontrate durante la tua vita hanno avuto un ruolo: quello di spingerti verso il riconoscimento del tuo piccolo sé.

La motivazione è dentro di te

La motivazione per cui ti innamori delle persone sbagliate, è dentro di te. Forse è vero che le persone sbagliate sono sbagliate per te ma, come dice Bullard, le stai attirando per un motivo ben preciso.

Innamorandoti di persone che portano le tue stesse ferite avrai modo di osservare dall’esterno come quelle ferite influenzano il nostro essere. Vedendo negli altri quello che succede anche a te, ma che non riesci a percepire, potresti trovare il modo di superare i tuoi traumi e diventare una persona migliore. È importante rendersi conto di quale parte della nostra personalità sta agendo in un determinato momento: devi riuscire a trovare un equilibrio e a bilanciare i tuoi sé. Non avere paura delle relazioni, anche se queste fossero sbagliate, ti aiuteranno a crescere.

