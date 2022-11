Ti sei appena trasferito negli Stati Uniti o stai pianificando di trasferirti presto luigi scudella vicenza

Ti sei appena trasferito negli Stati Uniti o stai pianificando di trasferirti presto? Forse presto studierai lì o stai pianificando un’entusiasmante avventura per un anno sabbatico lungo la Route 66.

Qualunque siano le tue ragioni per visitare gli Stati Uniti, una delle prime cose di cui avrai bisogno è un conto bancario. Se vuoi guadagnare denaro durante il tuo viaggio, pagare cose o ricevere denaro da casa, è un must.

In questa guida tratteremo tutti gli elementi essenziali che devi sapere sull'apertura di un conto bancario negli Stati Uniti. Ciò include i documenti di cui avrai bisogno, come scegliere la banca giusta e, soprattutto, quanto potrebbe costarti un conto bancario negli Stati Uniti. Quindi iniziamo.

Di quali documenti ho bisogno per aprire un conto bancario negli USA?

La documentazione necessaria per supportare la richiesta di un conto bancario può variare. Dipende dalla banca, così come dallo stato americano. Ma in generale, è una buona idea assicurarsi di avere a portata di mano quanto segue ¹:

Il tuo indirizzo completo negli Stati Uniti, informazioni di contatto e altri dettagli personali

La tua patente o passaporto

I tuoi documenti di immigrazione (es. visto valido o Green Card)

Un deposito di apertura.

Fondamentalmente, una cosa che ti verrà quasi sempre richiesta è un numero di previdenza sociale (SSN). Questo può essere un vero ostacolo per non residenti e non cittadini, ma non è insormontabile.

Alcune banche accetteranno richieste di stranieri che non hanno e non sono idonei per un SSN.

Altri possono accettare qualcosa chiamato ITIN², al posto di un SSN. Questo è l’acronimo di Individual Taxpayer Identification Number ed è utilizzato per aiutare gli stranieri o le persone non idonee a un SSN a conformarsi alle leggi fiscali statunitensi.

Puoi richiedere un ITIN se non sei cittadino e non residente negli Stati Uniti, se presenterai una dichiarazione dei redditi negli Stati Uniti o se sei sposato con un cittadino statunitense, insieme a una serie di altri criteri di idoneità³.

Posso aprire un conto bancario negli Stati Uniti online?

Sfortunatamente, praticamente tutte le banche negli Stati Uniti richiedono almeno una visita di persona per aprire un conto bancario⁴. È solo una procedura standard laggiù.

Ciò significa che, sebbene tu possa essere in grado di avviare il processo di apertura di un conto bancario online, dovrai comunque recarti in una filiale locale.

Di solito è allo scopo di verificare la tua identità, ma se sei un non residente puoi anche discutere le opzioni bancarie a tua disposizione senza un SSN. Questo può essere davvero utile, poiché un rappresentante del servizio clienti può illustrarti le tue opzioni.

Puoi anche perseguire un'altra strategia: aprire un conto internazionale con la tua banca esistente⁵ o un'altra banca del Regno Unito con filiali negli Stati Uniti. Questo può semplificare l'apertura di un account, soprattutto se vuoi o devi farlo online. Per scoprire se possiedi i requisiti per un conto internazionale (che in alcuni casi possono essere piuttosto severi), contatta la tua banca.

Come aprire un conto bancario negli Stati Uniti dall’estero

Ci sono alcune difficoltà legate all’apertura di un conto bancario negli Stati Uniti dall’estero. Se vivi nel Regno Unito ma sei cittadino statunitense, potresti essere in grado di avviare il processo di richiesta online.

Ma se non sei cittadino statunitense, probabilmente dovrai visitare una filiale di persona, il che significa volare negli Stati Uniti e fissare un appuntamento con la filiale locale. Questo non è troppo complicato se hai già in programma di visitarlo per lavoro, affari o vacanza, ma altrimenti è una lunga strada da percorrere.

L'altro problema da superare è l'accettazione di un conto bancario negli Stati Uniti senza un numero di previdenza sociale.

Scoprirai che probabilmente non avrai accesso allo stesso mercato bancario dei cittadini statunitensi. Dovresti comunque essere in grado di ottenere un conto bancario personale o aziendale come non cittadino, ma sarai limitato alle banche che offrono conti bancari specifici per i clienti nelle tue circostanze.

Quale banca statunitense è la migliore per le mie esigenze?

Gli Stati Uniti ospitano alcune delle istituzioni finanziarie più grandi e importanti del mondo.

Ci sono un numero enorme di banche tra cui scegliere negli Stati Uniti, ma le più famose sono:

JPMorgan Chase

La più grande banca degli Stati Uniti⁶, la banca “Chase” offre una gamma di conti per le banche di tutti i giorni, bambini e studenti e anche utenti premium.

I conti correnti (correnti) di tutti i giorni includono il suo più popolare, Chase Total Checking , che non addebita commissioni se depositi più di $ 500 al mese. Altri conti includono Chase Secure Banking e Chase Premier Plus Checking .

Gli studenti possono richiedere la tassa Chase College Checking bassa o nulla , mentre i clienti premium possono optare per Chase Sapphire Banking o Chase Private Client Checking .

Per i clienti aziendali, JPMorgan Chase offre una scelta di conti correnti aziendali , tra cui Chase Business Complete Banking per le piccole e medie imprese.

Banca d’America

Bank of America, subito dietro a JPMorgan Chase nell’elenco delle maggiori banche americane⁷, offre un prodotto principale per il consumer banking, Advantage .

Ma puoi scegliere uno dei tre account sotto l’ombrello Advantage. Questi sono Advantage Plus per le operazioni bancarie quotidiane, Advantage SafeBalance flessibile senza assegni o Advantage Plus ricco di vantaggi (sebbene avrai bisogno di un saldo più alto per ottenere i vantaggi).

Gli studenti possono accedere ad Advantage SafeBalance senza costi. Nel frattempo, per i clienti aziendali, c’è il conto Business Fundamentals Checking per le piccole organizzazioni o Business Advantage Checking per le aziende più grandi o in crescita.

Citibank

Se hai solo bisogno di un semplice conto bancario di tutti i giorni, il conto bancario di base di Citibank è una buona scommessa. Non hai bisogno di un deposito di apertura e non pagherai commissioni di servizio mensili se soddisfi determinati criteri per l’entrata e l’uscita di denaro. Ci sono anche vantaggi speciali per le persone di età superiore ai 62 anni.

Sono disponibili anche pacchetti premium, tra cui Citi Elevate e Citigold Private Client Package, solo per citarne alcuni.

Le piccole imprese, in particolare, sono ben soddisfatte da Citibank, in quanto c’è una gamma a più livelli di conti correnti flessibili tra cui scegliere.

Tuttavia, è una cattiva notizia per gli studenti, poiché Citibank non offre uno specifico conto economico o pieno di vantaggi solo per gli studenti.

Wells Fargo

Puoi aprire un conto Everyday Checking con Wells Fargo con soli $ 25 e se sei uno studente di età compresa tra 17 e 24 anni puoi persino evitare il canone mensile di servizio. In alternativa, soddisfa alcuni criteri di pagamento e saldo e puoi anche evitare l’addebito mensile di $ 10.

C’è anche Clear Access Banking , un altro conto corrente rivolto a studenti e giovani. Offre la stessa opzione per rinunciare al canone mensile se si soddisfano determinati criteri. Inoltre, è progettato specificamente pensando agli utenti amanti del digitale, con un’ottima app di mobile banking, carta di debito contactless e altre funzionalità di digital banking.

Le aziende di tutte le dimensioni possono scegliere tra avviare , navigare e ottimizzare i conti correnti aziendali presso Wells Fargo.

Altre banche degne di nota

Quelle di cui sopra sono alcune delle più grandi banche degli Stati Uniti, ma sono lontane dalle uniche. Ce ne sono letteralmente migliaia tra cui scegliere.

Alcuni degli altri che potrebbe valere la pena esaminare includono Capital One e Axos Bank (precedentemente nota come Bank of Internet USA).

Il conto corrente 360 ​​di Capital One non ha commissioni né saldo minimo e offre servizi bancari mobili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ci sono anche più di 40.000 bancomat Capital One senza commissioni negli Stati Uniti⁸.

Oltre ad Axos Bank, c’è una scelta di conti correnti personali che offrono vantaggi come commissioni basse o nulle, cashback sulle transazioni e prelievi illimitati da bancomat.

Puoi anche esaminare le società di banking online e mobile. Questi includono Chime, NorthOne (una buona scelta per liberi professionisti e PMI), MoneyLion e Simple⁹. Se ti piace gestire i tuoi soldi in mobilità o tramite un’app e ti servono solo funzionalità semplici, una banca digitale potrebbe adattarsi perfettamente alle tue esigenze.

Puoi confrontare i conti bancari disponibili nel tuo stato qui .

Conti bancari negli Stati Uniti per studenti internazionali

Molte banche offrono servizi e conti specifici su misura per gli studenti internazionali in modo che possano inviare e ricevere denaro dalla famiglia all’estero. Bank of America, Wells Fargo, TD Bank, Capital One offrono tutti conti bancari per studenti internazionali.

Commissioni bancarie negli Stati Uniti

Ci sono alcune commissioni e addebiti cruciali da conoscere prima di aprire un conto bancario negli Stati Uniti.

In primo luogo, i canoni mensili di servizio. La maggior parte delle banche li addebita, ma spesso puoi rinunciarvi se soddisfi determinati criteri. Ad esempio, se paghi un determinato importo ogni mese o mantieni un saldo minimo.

Dovresti anche prestare attenzione alle commissioni di prelievo bancomat, che di solito vengono addebitate solo se utilizzi un bancomat di una banca diversa dalla tua. Potresti anche essere addebitato se prelevi denaro da uno sportello di persona in una filiale.

Se hai un conto bancario negli Stati Uniti e stai prelevando denaro da un bancomat all’estero, controlla se c’è un addebito prima di procedere. Scegli sempre la valuta locale (piuttosto che la tua valuta locale) o potresti essere colpito da un terribile tasso di cambio.

Altre commissioni includono un addebito per la chiusura anticipata del conto. Controlla la piccola stampa per scoprire per quanto tempo la tua banca ti richiede di mantenere il conto aperto prima di poterlo chiudere o cambiare.

Infine, ci sono commissioni di trasferimento internazionale. Questi sono quasi sempre super costosi quando usi la tua banca per inviare denaro all’estero. Per aggiungere la beffa al danno, i tassi di cambio sfavorevoli possono consumare ancora di più i tuoi soldi.

Un’alternativa semplice ed economica: Wise

Fortunatamente, non sei bloccato con la tua banca come unica opzione per i pagamenti internazionali. Oppure se non hai un SSN o un ITIN e hai urgente bisogno di un modo per inviare e ricevere denaro mentre sei negli Stati Uniti.

Apri un conto multivaluta con Wise e potrai iniziare a sfrecciare denaro in tutto il mondo prima ancora di mettere piede negli Stati Uniti. Riceverai i dettagli dell’account locale statunitense da utilizzare, in modo che amici, familiari e persino datori di lavoro e clienti possano pagarti in dollari USA come un locale.

Wise può anche aiutarti a risparmiare denaro. Pagherai solo commissioni minuscole e trasparenti sui pagamenti internazionali e sulle conversioni di valuta e ricevere denaro è gratuito. Meglio ancora, otterrai sempre il tasso di cambio reale, medio di mercato, che può rendere ogni transazione molto più economica rispetto all’utilizzo della tua banca.

Puoi detenere più di 50 valute contemporaneamente, spendere utilizzando la tua carta di debito collegata e tenere traccia di tutto utilizzando la pratica app Wise . È una buona scelta anche per liberi professionisti e aziende, poiché ti offre un modo semplice per gestire i pagamenti ovunque ti trovi nel mondo.

È facile e gratuito aprire il tuo conto multivaluta. Non avrai bisogno di un SSN o dovrai aspettare per anni. Basta fornire un ID valido e completare alcuni semplici passaggi e il tuo account sarà aperto e pronto per l’uso.

Unisciti a Wise oggi

Quindi, ecco qua: tutto ciò che devi sapere sull’apertura di un conto bancario negli Stati Uniti. Può essere complicato senza quell’importantissimo numero di previdenza sociale e sarebbe bello se potessi completare l’intero processo online dal tuo divano qui nel Regno Unito.

Ma ci sono modi per aggirare questi ostacoli, a cominciare dal contattare la banca scelta per scoprire come possono aiutarti.

E, naturalmente, c’è Wise. Se hai bisogno di iniziare subito a inviare e ricevere denaro, un conto multivaluta potrebbe essere solo il biglietto. Puoi anche essere super organizzato e prepararne uno prima di viaggiare negli Stati Uniti, così puoi iniziare a correre.

