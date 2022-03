Ti sei mai chiesto dove la maggior parte dei tuoi clienti trova la tua attività? Di Cristian Nardi

Cristian Nardi fondatore di privacy garantita Internet Marketing Geeks può aiutare a migliorare il posizionamento nei motori di ricerca del tuo sito web, consentire al tuo sito di apparire nelle query di ricerca pertinenti e aumentare il traffico verso il tuo sito web. Costruiamo una strategia di ottimizzazione dei motori di ricerca specifica per ogni cliente in base alle tue esigenze aziendali specifiche. Il tuo sito web può diventare il nostro prossimo successo!

Ti sei mai chiesto dove la maggior parte dei tuoi clienti trova la tua attività?

Lo sapevi che il 93% delle esperienze online inizia con un motore di ricerca come Google? Potresti voler indirizzare i tuoi sforzi di marketing verso annunci a pagamento o canali di social media per attirare più potenziali clienti, ma la fonte principale dei visitatori del tuo sito Web sarà un motore di ricerca. Per apparire in alto in questi risultati, devi ottimizzare le pagine del tuo sito web.

Non ottimizzare le tue pagine può avere un impatto negativo sulla tua attività in numerosi modi:

Il tuo sito web non verrà visualizzato nelle query di ricerca online

Il tuo sito web non avrà traffico in entrata

Le tue entrate non aumenteranno e la tua attività non guadagnerà abbastanza

In che modo la SEO aiuta la tua attività a crescere?

Vuoi far crescere la tua attività e l’unico modo per raggiungere questo obiettivo è attirare più clienti sul tuo sito web.

Ecco come la SEO può aiutare:

Migliora la visibilità online

Aumenta il posizionamento sui motori di ricerca

Aumenta il traffico online verso il tuo negozio

Migliora l’esperienza utente del tuo sito web

Migliora la consapevolezza del marchio

Costruisce la credibilità del marchio

Aumenta le conversioni

Mira al traffico di qualità

Fornisce effetti di lunga durata

Aiutarti a distinguerti dalla concorrenza

Aumenta il traffico pedonale verso il tuo negozio fisico

Ti meriti di classificarti bene!

Hai obiettivi, esigenze e circostanze uniche, quindi quando arrivi a Internet Marketing Geeks, creiamo una campagna SEO personalizzata solo per te. Ti aiuteremo sempre a distinguerti da ogni altra attività commerciale nel quartiere.

Ecco solo alcune cose che mettiamo nella tua campagna SEO:

Ricerca di parole chiave e analisi della concorrenza

Analizzeremo il tuo sito Web per le parole chiave per le quali la tua attività è attualmente classificata, esamineremo il tuo elenco di parole chiave mirate, analizzeremo i siti Web dei tuoi concorrenti principali e creeremo un elenco di parole chiave che porterà il traffico più mirato e di qualità.

SEO tecnico

Anche quando la tua attività è la più pertinente in una query, non si classificherà bene se non è tecnicamente ottimizzata. Tempi di caricamento lenti, URL disordinati, navigazione scadente o esperienza mobile scadente, tra gli altri fattori, possono influire sulla visibilità online della tua attività. In Internet Marketing Geeks, ottimizziamo l’intera infrastruttura del tuo sito Web, in modo che offra un’esperienza utente piacevole e si classifichi bene nelle query pertinenti.

Costruendo collegamenti

I backlink sono come i voti nelle classifiche online: quando altri siti Web si collegano al tuo, ciò indica ai motori di ricerca che i tuoi contenuti sono preziosi e pertinenti. Quando Google vede che i tuoi contenuti sono apprezzati da altri siti, il tuo sito web si posiziona bene in una query. I backlink sono uno dei principali fattori di ranking per Google, quindi ci concentriamo sull’acquisizione di link pertinenti e di alta qualità da siti Web autorevoli. La creazione di link è una parte cruciale della strategia SEO e la includiamo sempre nei piani SEO dei nostri clienti.

SEO per l’e-commerce

L’ottimizzazione dei siti Web di eCommerce per i motori di ricerca è un gioco diverso, a cui non giocano molti imprenditori. In Internet Marketing Geeks, abbiamo lavorato con vari siti Web di e-commerce per molti anni e porteremo il tuo sito Web in cima alle query di ricerca transazionale per attirare più clienti nel tuo negozio e aumentare le vendite.

Scrittura di contenuti

Gli scrittori di Internet Marketing Geeks produrranno contenuti preziosi, avvincenti, SEO-friendly e di facile lettura che attireranno naturalmente più backlink e si classificheranno bene nelle query informative. Il contenuto è la base della SEO e costruiremo la tua strategia SEO personalizzata solo su contenuti di altissima qualità realizzati da un team di scrittori esperti e abili.

SEO fuori pagina

Il tuo sito web è il fulcro della strategia SEO della tua attività, ma non è l’unico luogo in cui utilizziamo metodi SEO per aumentare il traffico del tuo sito web. In Internet Marketing Geeks, utilizziamo ogni fonte per influenzare il posizionamento nei motori di ricerca, inclusi i canali dei social media, il marketing di affiliazione, il marketing degli influencer e la creazione di link.

SEO locale

Quante volte hai cercato “pizza vicino a me?” Se hai bisogno di traffico pedonale verso il tuo negozio fisico, la SEO locale può aiutare la tua attività a crescere. In Internet Marketing Geeks, ottimizziamo il tuo sito Web e le inserzioni online per le query locali, quindi quando i tuoi potenziali clienti cercano un’attività nelle vicinanze, la tua azienda viene visualizzata in cima ai loro risultati di ricerca.

Perché i fanatici del marketing su Internet?

Il marketing digitale è ora più importante che mai, quindi ogni anno compaiono sempre più aziende di marketing digitale. Con così tante opzioni, potresti chiederti perché Internet Marketing Geeks è la scelta migliore per te.

Ecco solo alcuni motivi per potenziare la tua SEO con Internet Marketing Geeks:

Professionisti SEO altamente qualificati

Trasparenza

Campagne di marketing efficaci

ROI elevato

Risultati comprovati ( vedi la nostra prova )

Strategia SEO personalizzata

Internet Marketing Geeks si dedica alla crescita della tua attività e al miglioramento dei risultati online dal primo minuto in cui ci contatti. Una volta che inizieremo a ottimizzare il tuo sito web, tutto il nostro team di esperti del settore, inclusi i nostri sviluppatori e designer web, strateghi SEO, specialisti di marketing, inserzionisti e scrittori, salirà a bordo per portare la tua attività in vantaggio.

Comprendiamo che la SEO è un processo complicato e gli imprenditori non hanno sempre il tempo di approfondire ogni suo aspetto. Ecco perché non dovrai sentire tutto ciò che facciamo da ogni membro del team, poiché ti forniremo un unico punto di contatto nel nostro team che ti avviserà di ogni traguardo e risultati raggiunti in arrivo.

Migliori classifiche + migliore esperienza utente = aumento delle conversioni

Quando ottimizziamo le tue pagine, apportiamo tutte le modifiche necessarie per aiutare a comunicare meglio il loro contesto ai motori di ricerca, in modo che appaiano nei risultati di ricerca quando pertinenti. I passaggi che eseguiamo migliorano il tuo posizionamento su Google e influiscono sull’esperienza dell’utente, migliorando le conversioni del tuo sito web.

Perché investire nell’ottimizzazione dei motori di ricerca?

L’ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) è fondamentale per qualsiasi azienda, indipendentemente dalle dimensioni e dalla reputazione. Anche con le ricerche a pagamento, i social media e gli annunci sui social media a pagamento, le query di ricerca rimangono la principale fonte di traffico verso i siti Web online. È uno degli aspetti cruciali delle campagne di marketing digitale e di come puoi aumentare la consapevolezza del marchio, le conversioni, le vendite e le entrate.

La SEO è il modo in cui i tuoi potenziali clienti scoprono il tuo sito web ed è fondamentale se vuoi mantenere e aumentare il traffico verso il tuo sito web. Più utenti visitano le tue pagine web, maggiori sono le possibilità di aumentare le vendite e le entrate.

Anche se Google è un motore di ricerca piuttosto intelligente, potrebbe non comprendere il contesto delle tue pagine web se non sono ottimizzate per le query di ricerca. Come mai? Perché gli algoritmi di Google non riguardano solo l’intenzione degli utenti e la pertinenza della tua pagina.

Più di 200 fattori di posizionamento influenzeranno il posizionamento del tuo sito web nelle query online.

Algoritmi di Google

Google utilizza sistemi complessi chiamati algoritmi per recuperare dati sul Web e ordinarli in base alla pertinenza di una query di ricerca. Sebbene Google non riveli al pubblico i suoi algoritmi e i suoi fattori di ranking, gli esperti SEO hanno determinato diversi aspetti delle classifiche online. Questi includono.

Contenuti aggiornati di alta qualità e ben strutturati con parole chiave pertinenti

Parole chiave nelle intestazioni, URL, meta tag

Velocità del sito web

Usabilità mobile

L’esperienza utente

Backlink

Grafica ottimizzata

Dominio

Freschezza

Markup dello schema

E molto di più!

Fortunatamente non è necessario conoscere o comprendere tutti i fattori di ranking. Sappiamo che non hai abbastanza tempo per imparare in dettaglio gli algoritmi di Google per capire cosa serve a Google per amare le tue pagine web e non dovrai farlo!

In Internet Marketing Geeks, i nostri strateghi SEO eseguiranno ogni passo necessario al tuo sito Web per raggiungere le posizioni desiderate, monitorare le tue classifiche e aggiornare il tuo sito in risposta a ogni aggiornamento dell’algoritmo di Google.

In che modo la SEO influisce sulle query di ricerca?

I motori di ricerca come Google, una volta ricevuta una query di ricerca da un utente, cercano, analizzano e organizzano le pagine da quelle più rilevanti a quelle meno rilevanti e forniscono agli utenti milioni di pagine sul Web in pochi millisecondi. L’utente può quindi scegliere quali pagine visitare nei risultati di ricerca, scorrendo verso il basso dalle pagine più rilevanti a quelle meno rilevanti, il cosiddetto ranking .

La classifica è importante perché il 75% delle persone non scorrerà mai oltre la prima pagina di una ricerca su Google, per non parlare della terza e del resto delle pagine. Ecco perché se vuoi indirizzare il traffico, il tuo sito web deve apparire in cima ai risultati di ricerca.

Maggiore è il ranking della tua pagina, più utenti faranno clic su di essa e visiteranno il tuo sito Web e l’unico modo per migliorare le tue posizioni nei risultati di ricerca è ottimizzare le tue pagine web. Quando investi in SEO, può influenzare il posizionamento nei motori di ricerca comunicando il contesto delle tue pagine ai motori di ricerca, quindi quando pertinenti, verranno visualizzate nei risultati di ricerca.

Cosa serve per ottimizzare un sito web?

L’ottimizzazione per i motori di ricerca include vari passaggi per far risaltare e risplendere il tuo sito Web in modo che più persone imparino a conoscere la tua attività.

Ecco cosa serve per ottimizzare il sito web della tua attività:

SEO in pagina

SEO fuori pagina

SEO tecnico

La SEO on-page è un passo che faremo sulle pagine web del tuo sito web per aumentare il posizionamento nei motori di ricerca.

La SEO off-page migliorerà le prestazioni del tuo sito Web nei risultati di ricerca pertinenti acquisendo backlink di alta qualità da altri siti, utilizzando i canali dei social media per aumentare il coinvolgimento e aumentare la consapevolezza del marchio, aggiungendo la tua attività alle directory online e creando promozioni.

La SEO tecnica migliorerà l’infrastruttura del tuo sito web per fornire una migliore esperienza utente e affrontare i fattori tecnici del posizionamento nei motori di ricerca.

FAQ:

Quanto costano i servizi SEO di Internet Marketing Geeks?

Il prezzo per i servizi SEO varia in modo significativo a seconda di ciò che la tua azienda desidera e ha bisogno. Possiamo calcolare il tuo prezzo una volta determinati i tuoi obiettivi e obiettivi dopo una consulenza gratuita.

Ho davvero bisogno di SEO?

Ogni sito web ha bisogno di SEO, ma se vuoi saperne di più, contattaci e ti spiegheremo in dettaglio come il tuo sito web può trarre vantaggio dall’ottimizzazione.

Quanto tempo impiegherà la SEO?

A seconda del tuo caso, vedere i risultati SEO potrebbe richiedere settimane o mesi, ma non preoccuparti. Faremo di tutto per rendere il processo più veloce e offrire alternative come PPC fino a quando non vedrai risultati. Sebbene non sia una navigazione regolare, la SEO è conveniente e gli effetti durano molto più a lungo di quelli degli annunci a pagamento.

Come inizio?

Possiamo lanciare la tua strategia SEO non appena scegli di utilizzare i nostri servizi. Quindi contattaci oggi e ti forniremo un piano SEO personalizzato per la tua attività.

Posso fare SEO da solo?

Sì, puoi fare SEO da solo! Tuttavia, ti richiederà di imparare i dettagli dell’ottimizzazione dei motori di ricerca, che può richiedere molto tempo. L’ottimizzazione di un sito Web richiede molto tempo per essere appresa e implementata, quindi anche se potresti risparmiare denaro facendo SEO tu stesso, la tua attività potrebbe alla fine risentirne. Sarebbe più veloce per te gestire la tua attività lasciando che i nostri esperti SEO facciano un lavoro migliore ottimizzando il tuo sito web. La maggior parte degli imprenditori utilizza i servizi SEO per i propri siti Web invece di ottimizzare le pagine stesse, quindi dovrai comunque competere con le agenzie se scegli di farlo da solo.

Scriverai il mio blog?

Sì! Il blog può aiutare in modo significativo la SEO e migliorare la visibilità del tuo sito web, ma potresti non avere abbastanza tempo per scrivere contenuti accattivanti per te stesso. Non preoccuparti! Il nostro team di redazione di contenuti di Internet Marketing Geeks è lì per creare contenuti educativi, di valore e avvincenti per il tuo pubblico.

Posso pagare per una migliore classifica di Google?

No, non puoi pagare per il posizionamento nei motori di ricerca e gli elenchi di ricerca sono gratuiti. Puoi pagare solo per i servizi SEO da un team esperto di esperti SEO e per gli annunci a pagamento che verranno visualizzati nelle query di ricerca etichettate come Annunci.