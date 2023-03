Tiago Iorc abre pré-venda para show do álbum ‘Daramô’, em Campinas; veja como comprar ingressos

Artista passará por 22 cidades entre 19 de maio a 28 de julho. Show na metrópole do interior de SP ocorre em 11 de junho. Tiago Iorc anuncia agenda de shows da nova turnê que passará por 22 cidades do Brasil

A pré-venda para o show de Tiago Iorc em Campinas (SP) foi aberta nesta terça-feira (7). A apresentação, programada para 11 de junho, faz parte da turnê nacional do novo álbum do artista, chamado “Daramô”, que percorrerá 22 cidades.

A pré-venda dos ingressos ocorre apenas para inscritos no site do cantor. A turnê vai durar três meses, de 19 de maio a 28 de julho.

Iorc inicia a maratona de shows em Passo Fundo (RS), onde nasceu, e têm previsão para terminar em Belo Horizonte (MG).

“Daramô” é o sexto álbum de estúdio do artista, lançado em novembro de 2022. No disco, o cantor faz homenagem à Marília Mendonça, com uma releitura da música Ciumeira, sucesso de repertório da sertaneja, e dá voz a músicas próprias, como Tudo que a Fé Pode Tocar, com Duda Rodrigues.

Instabilidade no site

O site das vendas apresentou instabilidades na manhã desta terça-feira (7), o que gerou repercussão nas redes sociais.

Por meio da página oficial, Tiago Iorc declarou que “o site está com muitos acessos e está caindo o tempo inteiro, mas já estamos corrigindo”.

Serviço

Turnê do álbum ‘Daramô’ em Campinas

Data: 11 de junho

Ingressos: pelo site oficial

