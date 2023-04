‘Tião, Meu Glorioso Café’ é atração em Guararema; apresentação conta com acessibilidade PCD

Espetáculo gratuito acontece neste sábado (1º), e tem o objetivo de despertar a atenção das pessoas com deficiência (PCDs). A classificação indicativa é de 10 anos. Peça ‘Tião, Meu Glorioso Café’ conta com acessibilidade para PCD

O espetáculo ‘Tião, Meu Glorioso Café’ chega pela primeira vez à Estação Literária em Guararema, neste sábado (1º). A peça será reproduzida a partir das 19h, com entrada gratuita e o público deve retirar os ingressos no tradicional espaço cultural da cidade com 30 minutos de antecedência. A classificação indicativa é de 10 anos.

“A experiência de absorver os limites impostos pela deficiência de forma sensível e humana através da arte”, essa é a proposta levada ao palco pelo escritor, ator, e professor de teatro Arthur Acosta Baldin no espetáculo.

A Estação Literária de Guararema fica na Rua 19 de Setembro, 233, Centro.

“Tião, Meu Glorioso Café”

Em “Tião, Meu Glorioso Café”, Baldin compartilha com o público toda a vivência e desafios que lhe foram impostos a partir do diagnóstico de anoxia – ausência de oxigenação no cérebro –, no pós-parto, o que resultou em um leve déficit em sua coordenação motora.

Nascido em uma família que adora tomar café, o ator e dramaturgo usou a relação íntima com a bebida para criar “Tião”, personagem em que se inspira para demonstrar que as deficiências podem ser superadas com criatividade, empenho e bom-humor.

A peça surgiu como ferramenta para despertar a atenção das pessoas com deficiência (PCDs), independente de qual seja, sobre realidades, pontos de vista e que há caminhos para o que muitos acham impossível. Arthur Baldin expõe no teatro os obstáculos dolorosos e até mesmo tristes vividos por ele de uma maneira simples, objetiva e com a leveza da comédia.

Trata-se de um espetáculo que pode ser visto com graciosidade, sem perder sua profundidade e que busca abrir os olhos da sociedade sobre a presença de uma minoria escondida formada por pessoas com deficiência. A apresentação ainda conta acessibilidade para surdos (Libras).

O espetáculo é viabilizado por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC), do Governo do Estado de São Paulo.

Interação com alunos de Guararema

Na véspera da apresentação pública, o ator Arthur Acosta Baldin visitou a Escola Estadual Ivan Brasil, onde encenou “Tião, Meu Glorioso Café” aos alunos da instituição. A sessão especial aconteceu na sexta-feira (31). Ao término do espetáculo, Baldin participou de uma roda de conversa onde a plateia terá a chance de bater um papo com o ator.

A contrapartida teve como objetivo promover discussão e sanar dúvidas diante de dados relevantes apresentados pelo ator sobre a temática Pessoa com Deficiência. A ideia foi fazer o público refletir sobre as formas de inclusão de PCDs em ambientes profissionais e sociais e potencializar a discussão sobre a importância de políticas públicas efetivas para que isso ocorra.

